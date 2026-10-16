Consolidan alianza Eagle Pass y Coahuila para construcción del Puente 2

Como parte de la estrategia para fortalecer la infraestructura fronteriza y la competitividad de Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde de Eagle Pass, Texas, Aaron Valdez, encabezaron la firma del contrato para la elaboración del diseño y proyecto ejecutivo de la obra de ampliación del Puente Internacional Coahuila 2000, conocido como Puente Internacional 2, en Piedras Negras.

«Tuvimos una excelente reunión con nuestro amigo y vecino, el alcalde de Eagle Pass, Aaron Valdez, para ver los avances de la ampliación del Puente 2. Este cruce fronterizo es parte del patrimonio público de los coahuilenses y de los ciudadanos de Eagle Pass; por ello lo vamos a fortalecer, cuidar y defender siempre. Este es un proyecto prioritario para nuestros gobiernos. Seguiremos trabajando en equipo para bien de nuestra gente», resaltó el gobernador.

Durante el encuentro, el mandatario estatal destacó la coordinación entre los gobiernos de Coahuila y de Eagle Pass, Texas, para avanzar en un proyecto estratégico para ambas comunidades, bajo la premisa de defender el patrimonio público, impulsar el desarrollo económico y garantizar que los beneficios de la infraestructura fronteriza se traduzcan en mejores oportunidades para la población.

“Estamos muy contentos porque hay una gran coincidencia en torno a un tema muy importante para Piedras Negras, para Eagle Pass y para todo Coahuila. La prioridad para nosotros es el Puente Internacional 2, y estamos en sintonía con nuestros vecinos para impulsar este proyecto que pertenece al interés público”, expresó.

Señaló que la infraestructura fronteriza debe desarrollarse con orden, planeación y una visión de largo plazo, por lo que reiteró que su administración está a favor del crecimiento y de la modernización de los cruces internacionales, siempre que se respeten los tiempos, los procedimientos y los intereses de la población.

“Estamos a favor del desarrollo y del crecimiento, pero también de que se hagan las cosas en orden y por etapas. Para nosotros, el cruce natural, el que tiene una ruta más clara para avanzar y el que representa mayores beneficios para nuestras comunidades es el Puente Internacional 2. Por eso vamos a trabajar para concretar este proyecto”, puntualizó.

El gobernador subrayó que la ampliación del puente representa una oportunidad para fortalecer la actividad comercial, mejorar la conectividad y acompañar el crecimiento económico que caracteriza a esta región fronteriza, donde la relación entre Coahuila y Texas es fundamental para el intercambio de mercancías, la generación de empleos y el desarrollo de nuevas inversiones.

Enfatizó que los recursos que generan los cruces internacionales deben conservar su orientación hacia el beneficio colectivo, mediante obras, programas y acciones que contribuyan al bienestar de las familias.

“Vamos a defender el patrimonio público y a cuidar que los beneficios de estos cruces se mantengan en favor de nuestra gente. Estamos abiertos a impulsar otros proyectos de infraestructura, pero tenemos una ruta clara: avanzar primero con el Puente Internacional 2 y, al mismo tiempo, dar seguimiento a las demás iniciativas conforme a sus propios procesos”, señaló.

El mandatario estatal destacó que la firma del contrato constituye un paso para avanzar en la planeación técnica de la ampliación, al permitir desarrollar los estudios y documentos necesarios para definir las características de la obra y establecer una ruta de trabajo coordinada entre las autoridades involucradas.

En ese sentido, convocó a los equipos técnicos y gubernamentales de ambas comunidades a mantener la colaboración y dar seguimiento puntual a las siguientes etapas, con el objetivo de agilizar los trabajos dentro del marco de sus respectivas competencias.

“Esta firma representa un compromiso con un proyecto que compartimos Coahuila y Eagle Pass. Tenemos disposición para trabajar juntos, darle seguimiento y avanzar con responsabilidad. La coordinación entre nuestros equipos será fundamental para que este proyecto siga adelante”, afirmó.

Finalmente, Manolo Jiménez Salinas reiteró que su gobierno continuará promoviendo proyectos de infraestructura que fortalezcan la competitividad de Coahuila, consoliden la relación económica con Texas y contribuyan a que el crecimiento de la frontera se traduzca en beneficios para las familias de ambos lados.

El alcalde de Eagle Pass, Texas, Aaron Valdez, puntualizó que la firma del contrato para la elaboración del diseño y proyecto ejecutivo de ampliación del Puente Internacional 2 representa un paso importante para fortalecer la infraestructura fronteriza, impulsar el comercio y generar nuevas oportunidades económicas para Coahuila y Texas.

Expuso que este proyecto refleja el compromiso de ambas comunidades con una frontera más moderna, eficiente y competitiva, y reconoció la disposición del gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la cooperación binacional.

Afirmó que Eagle Pass está a favor de la inversión y el desarrollo, pero subrayó que el crecimiento debe ser responsable y no poner en riesgo la infraestructura ni el patrimonio construido durante décadas.

Reiteró que su gobierno continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades de Coahuila para consolidar una región fronteriza con mayores oportunidades, empleos y bienestar para las familias. (El Heraldo de Saltillo)