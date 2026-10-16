Impone Ley Catastral a municipios una carga financiera difícil de llevar: Gabriel Elizondo

Buscan senadores del PRI la creación de un fondo para que no descuiden las principales necesidades de la población al implementar dicha reforma

El senador coahuilense Gabriel Elizondo Pérez dijo que, junto con sus compañeros del PRI en la Cámara Alta, buscarán la manera de que la llamada “Ley Catastral” aprobada recientemente en ese órgano legislativo, vaya acompañada de un fondo para que no se deje a los municipios con la fuerte carga financiera que representa asumir la modernización de los sistemas catastrales.

El legislador aseguró que dicho proceso de modernización podría desencadenar un incremento en el cobro del Impuesto Predial por parte de los gobiernos municipales para poder completar sus gastos o también provocaría que estos últimos dejen de invertir en servicios de fundamental importancia para las y los ciudadanos para destinarlos a los requerimientos que exige esta reforma, lo que sería un fuerte golpe para los municipios pequeños o con menor población.

“Una de los aspectos en los que fuimos en contra fue en lo que refiere a la Ley Catastral, mediante la cual se exige a los municipios sean pequeños, grandes o medianos que le inviertan el mismo recurso proporcionalmente al tema de la Reforma Catastral, no estamos en contra de la modernización, pero sí estamos en contra de que a los municipios se les deje sin el apoyo, de que se les deje sin recursos para atender otras necesidades que son más importantes como son el agua, el drenaje, las calles pavimentadas, etcétera”, dijo el senador.

“Si a Villa Unión, por ejemplo, le llegan a imponer que más del 30 o 40 por ciento de su presupuesto o lo que cueste la modernización sea destinado a eso, pues se va a quedar sin servicios públicos, que es lo que le importa a la gente. Por eso nos pronunciamos en el sentido de que este tipo de reformas vengan acompañadas de recursos, es decir, de un fondo especializado hacia esto para no dejarles toda la carga a los municipios”, puntualizó. (ÁNGEL AGUILAR)