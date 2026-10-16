Advierte Manolo riesgos para finanzas del país, tras aprobación de nueva “mega deuda” en la Cámara de Diputados

El gobernador Manolo Jiménez Salinas advirtió que la aprobación por parte de los diputados federales de MORENA y sus aliados para la contratación de una nueva “mega deuda”, representa un riesgo para las finanzas públicas del país, además de recordar que durante los seis años de gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador el endeudamiento obtenido fue equivalente a la deuda acumulada en los 40 años anteriores a dicho sexenio.

Como se ha informado, legisladores de MORENA y aliados en la Cámara de Diputados aprobaron en esta semana la Ley de Ingresos, con un endeudamiento interno para el próximo año por 1.7 billones de pesos, adicionales a los 2.7 billones que ha crecido la deuda durante la presente administración federal.

Mencionó que en el sexenio de Andrés López fue “criminal” la manera en que se administraron los recursos, lo que provocó el endeudamiento en la historia de este país, según manifestó.

“En el sexenio pasado endeudaron a México igual en seis años que la deuda de México en 40, es decir, si ustedes juntan todas las deudas desde Díaz Ordaz, López Portillo y Luis Echeverría hasta el presidente Peña, es igual que la deuda que dejó el expresidente López Obrador, 10 billones de pesos, la deuda más grande en la historia de este país comparado contra los gobiernos anteriores”, señaló el gobernador.

“En 40 años fue la misma deuda, la forma de administrar los recursos en el sexenio pasado fue criminal, hay un tema con el Banco de México, hay un tema con las tasas de interés, hay un tema financiero que no es fácil, yo pienso que hay que tener cuidado con las finanzas del país, pero la deuda que dejó López Obrador fue criminal”, agregó.

Aseguró que mediante la disponibilidad de recursos se pueden realizar numerosas obras y acciones, siempre y cuando exista una adecuada planeación.

“Se pueden hacer muchas cosas, pero hay que hacerlas ordenadamente, con buena administración, con un buen manejo, una buena supervisión, una buena auditoría, pero si abres la llave y haces y deshaces, te pasas por el arco del triunfo las leyes, los reglamentos y los fideicomisos es un desastre”, puntualizó Manolo Jiménez. (ÁNGEL AGUILAR)