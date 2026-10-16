Hipólito González De León

Falleció el 15 de octubre del 2026 a la edad de 65 años

Velación en la capilla Zaragoza

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez

Misa en la Iglesia Sagrado Corazón a las 13:00 hrs

Inhumación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo

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Juan Rodolfo García Tovar

Falleció el 15 de octubre del 2026 a la edad de 64 años

Velación en capilla Fundadores 2

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Misa en la Iglesia San Alfonso a las 14:00 hrs

Cremación este viernes en el Panteón Jardines del santo Cristo

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Valentín Cardona Ramírez

Falleció el 15 de octubre del 2026 a la edad de 95 años

Cremación este viernes en el Panteón Jardines del Sano Cristo

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Paola Yudith Mancilla Soto

Falleció el 15 de octubre del 2026 a la edad de 42 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Misa en la Iglesia Santa Cecilia a las 12:30 hrs

Inhumación este sábado en un Panteón de la Localidad

Adolfina Cervantes Duran

Falleció el 16 de octubre del 2026 a la edad de 71 años

Velación en Oratorio Fundadores

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Inhumación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo

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Enrique Pérez González

Falleció el 16 de octubre del 2026 a la edad de 88 años

Velación en capilla Sur 2

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Inhumación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo