Hipólito González De León
Falleció el 15 de octubre del 2026 a la edad de 65 años
Velación en la capilla Zaragoza
Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez
Misa en la Iglesia Sagrado Corazón a las 13:00 hrs
Inhumación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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Juan Rodolfo García Tovar
Falleció el 15 de octubre del 2026 a la edad de 64 años
Velación en capilla Fundadores 2
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Misa en la Iglesia San Alfonso a las 14:00 hrs
Cremación este viernes en el Panteón Jardines del santo Cristo
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Valentín Cardona Ramírez
Falleció el 15 de octubre del 2026 a la edad de 95 años
Cremación este viernes en el Panteón Jardines del Sano Cristo
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Paola Yudith Mancilla Soto
Falleció el 15 de octubre del 2026 a la edad de 42 años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Misa en la Iglesia Santa Cecilia a las 12:30 hrs
Inhumación este sábado en un Panteón de la Localidad
Adolfina Cervantes Duran
Falleció el 16 de octubre del 2026 a la edad de 71 años
Velación en Oratorio Fundadores
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Inhumación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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Enrique Pérez González
Falleció el 16 de octubre del 2026 a la edad de 88 años
Velación en capilla Sur 2
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Inhumación este sábado en el Panteón Jardines del Santo Cristo