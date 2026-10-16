Exhorta Gobierno Municipal a verificar automóviles

Con ese fin están disponibles tres módulos en diferentes sectores de la ciudad

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, invita a quienes poseen algún automóvil a acudir a realizar la verificación vehicular en alguno de los módulos instalados en la ciudad.

El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, señaló que uno de los temas más importantes para el alcalde Javier Díaz González es procurar un entorno saludable para todos.

“Verificar su vehículo es una de las acciones a través de la cual podemos poner nuestro granito de arena en beneficio del entorno en el que vivimos y procurar un desarrollo sustentable en nuestra comunidad”, afirmó el funcionario municipal.

Olache Valdés comentó que hay tres módulos instalados en la ciudad, los cuales están disponibles de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, y los sábados, de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Están ubicados en la Plaza del Compositor, en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Querétaro, en la colonia República Oriente; el segundo, en la lateral del bulevar Antonio Cárdenas, esquina con la calle Arboledas, en la colonia Chapultepec; y el tercero, en la calle Juan Navarro, a la altura del Parque Hundido, en la colonia Fundadores.

Se dio a conocer que la verificación vehicular tiene un costo de 142 pesos para los automóviles particulares, 122 pesos para el transporte público y automóviles de pasajeros, 110 pesos para las motocicletas y cuatrimotos, mientras que para las unidades todoterreno es de 125 pesos. (El Heraldo de Saltillo)