Continúa llegando Amor en Movimiento a todos los sectores de Saltillo

Unidad móvil ofrece servicios gratuitos a la ciudadanía

La unidad móvil de Amor en Movimiento continúa llegando a todos los sectores de Saltillo para brindar servicios gratuitos de salud a las y los saltillenses que más lo requieren.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, informó que suman ya 182 jornadas, en las que se han acercado los servicios del programa a colonias, barrios, ejidos e instituciones educativas.

“Con el apoyo del alcalde Javier Díaz seguimos recorriendo los sectores donde más se necesitan estos apoyos con el firme objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses”, señaló.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo mencionó que, a la fecha, se han entregado 8 mil 779 lentes y 2 mil 646 aparatos auditivos, brindando a las y los beneficiarios mejores condiciones para su vida diaria.

Asimismo, como parte de los servicios que se ofrecen en la unidad móvil de Amor en Movimiento, se han entregado mil 396 glucómetros y 202 baumanómetros para monitorear la diabetes y la presión arterial.

“En cada jornada contamos además con servicios gratuitos dentales como limpiezas dentales, aplicación de flúor, obturaciones, selladores, cementaciones y extracciones”, mencionó Luly López Naranjo.

Se exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las redes sociales del DIF Saltillo para conocer las próximas ubicaciones donde estará presente la unidad móvil de Amor en Movimiento. (El Heraldo de Saltillo)