Mejora Javier Díaz seguridad vial; rehabilita más calles y bulevares

Cuadrillas municipales trabajan de manera intensa por todos los sectores de Saltillo

El alcalde Javier Díaz González mantiene intensas jornadas de rehabilitación de pavimento en calles de barrios y colonias, así como en las vialidades principales de Saltillo, a fin de fortalecer la seguridad vial de las familias.

El alcalde Javier Díaz destacó que estos trabajos se desarrollan en distintos sectores de la ciudad, con los que se atienden los puntos de pavimento deteriorado para facilitar los traslados diarios de peatones, automovilistas y usuarios del transporte público.

El edil informó que entre las acciones realizadas de manera reciente se encuentra la rehabilitación en diversos puntos de la calle Mezquite, entre las vialidades Flor de Palma y Candelilla; así como sobre la calle Huizache, entre Guamúchil y Cactus Navideño, ambas en la colonia Loma Linda.

Asimismo, para contribuir a una circulación más segura y eficiente, cuadrillas de “Aquí Andamos” repararon tramos de la carpeta asfáltica sobre el bulevar Mirasierra, entre los bulevares Fundadores y Revolución.

“Gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en Saltillo damos respuesta a las necesidades de la población, además de mejorar la movilidad, reducir riesgos y mantener en mejores condiciones la infraestructura urbana de nuestra ciudad”, expresó Díaz González.

El alcalde señaló que los trabajos también se extendieron a la calle Libertad, en la Unidad Habitacional Francisco I. Madero, al sur de Saltillo, así como a distintos tramos del bulevar Luis Donaldo Colosio y diversos puntos de las colonias Puerta del Oriente y La Aurora.

Javier Díaz reiteró que su administración continúa de manera permanente con estas jornadas de mantenimiento y rehabilitación de vialidades en los sectores sur, oriente, poniente, norte y centro de la capital de Coahuila.

Además, las brigadas municipales rehabilitaron puntos de la lateral del bulevar Fundadores, en el tramo comprendido entre la calle Mezquite, en la colonia Loma Linda, y el bulevar Misión Santa Lucía, al oriente de la ciudad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal fortalece la infraestructura vial y avanza en la construcción de un Saltillo con mejor movilidad y seguridad para saltillenses y visitantes. (El Heraldo de Saltillo)