Preocupa más la IA que el cambio climático

Ciudad de México.-La Inteligencia Artificial (IA) y el big data lideran por primera vez la clasificación de riesgos emergentes para los expertos, tanto en México como a nivel global, y desplazan al cambio climático del primer lugar que ocupó durante los últimos cinco años, así lo revela la decimotercera edición del Future Risks Report, desarrollada por Grupo Axa en alianza con Ipsos.

En México, 73 por ciento de los expertos y 83 por ciento de la población general considera que están vulnerables frente a los riesgos asociados con la IA, informó en un comunicado la empresa.

Para los expertos, la principal preocupación es el efecto de ‘caja negra’, es decir, la falta de transparencia sobre cómo estos sistemas toman decisiones.

Entre la población, la IA ocupa el décimo lugar del ranking, aunque la mitad considera que es un riesgo que avanza rápidamente.

Por quinto año consecutivo, el cambio climático figura como el principal riesgo para la población en México y ocupa el segundo lugar entre los expertos.

Además, 81 por ciento de los especialistas y 87 por ciento de la población reconocen una condición de vulnerabilidad frente a fenómenos como tormentas extremas, sequías, inundaciones e incendios forestales.

La edición de este año incorpora por primera vez una categoría conjunta de salud mental y enfermedades crónicas, ubicada en el tercer lugar entre las preocupaciones de la población.

Sumada a las pandemias y enfermedades infecciosas, que ocupan la segunda posición, la salud concentra dos de los tres principales riesgos identificados por los mexicanos.

Los resultados del reporte muestran una brecha entre la confianza en la prevención y la capacidad de protección, pues 94 por ciento de los expertos y 88 por ciento de la población consideran que muchos riesgos podrían evitarse, al menos parcialmente, con medidas preventivas; sin embargo, solo 36 por ciento de la población general siente que está preparada para afrontar una crisis de gran magnitud, como un desastre natural, una pandemia o un ciberataque.

Para Daniel Bandle, CEO de AXA México y Latinoamérica, cerrar la brecha entre la percepción del riesgo y la protección, particularmente amplia en México, exige fortalecer una cultura de anticipación y ofrecer herramientas que permitan tomar mejores decisiones antes, durante y después de una emergencia. (AGENCIA REFORMA)