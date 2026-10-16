Convocan a familias de Ramos Arizpe a participar en la Misa de Envío del Itinerario Guadalupano

Con el propósito de fortalecer la fe, la unión familiar y la devoción a la Virgen de Guadalupe, la Parroquia de San Francisco de Asís, ubicada en la colonia Analco de Ramos Arizpe, invita a la comunidad católica a participar en la Misa de Envío del Itinerario Guadalupano, celebración que se llevará a cabo este sábado 17 de octubre, a las 18:00 horas, como preparación para el tradicional recorrido de los 46 rosarios dedicados a la Virgen Morena.

El párroco Martín Hernández Linares destacó que esta celebración representa una oportunidad para reunir a las familias que mantienen viva una de las tradiciones religiosas más arraigadas entre los fieles católicos, quienes, mediante la oración comunitaria, expresan su agradecimiento, sus peticiones y su amor a la Virgen de Guadalupe.

El sacerdote explicó que la invitación está dirigida especialmente a las personas y familias que participarán en el rezo de los 46 rosarios, una práctica de devoción guadalupana que permite fortalecer los vínculos entre vecinos, familiares y grupos parroquiales, además de promover la participación de las nuevas generaciones en las actividades de la Iglesia.

“Queremos invitar a todas las familias que estarán participando en los 46 rosarios a que nos acompañen en esta celebración tan especial. Es un momento para prepararnos espiritualmente, fortalecer nuestra fe y recordar que, bajo la protección de nuestra Madre Santísima, estamos llamados a caminar unidos y seguir las enseñanzas de Jesucristo”, expresó.

Como parte de la ceremonia religiosa, se contempla la bendición de las imágenes de la Virgen de Guadalupe, así como de los folletos y morrales que los participantes utilizarán durante las jornadas de oración, por lo que se solicita a los asistentes llevar estos artículos al templo parroquial para recibir la bendición correspondiente.

Asimismo, el párroco resaltó que el Itinerario Guadalupano constituye una oportunidad para fomentar la convivencia comunitaria y mantener vigentes las expresiones de religiosidad popular que forman parte de la identidad de numerosas familias de Ramos Arizpe, particularmente aquellas que año con año abren las puertas de sus hogares para compartir el rezo del Santo Rosario.

“Cada rosario es una oportunidad para acercarnos a Dios, compartir nuestra fe y enseñar a nuestros hijos la importancia de la oración. Deseamos que este itinerario sea una experiencia de unidad, esperanza y encuentro entre las familias, siguiendo siempre el ejemplo de amor y servicio que nos ofrece la Virgen María”, añadió el sacerdote, en otra declaración sugerida. (EDUARDO SERNA).