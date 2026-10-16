Más allá de los automóviles; Ramos Arizpe impulsa nuevas inversiones industriales

Ramos Arizpe continúa ampliando sus oportunidades de crecimiento industrial mediante la atracción de capital extranjero en sectores distintos a la automotriz, con la próxima instalación de una compañía de origen peruano que contempla destinar aproximadamente 150 millones de dólares a sus operaciones y generar cerca de 500 empleos directos, lo que representaría un importante impulso para la economía local.

El director de Fomento Económico del Ayuntamiento, Jacobo Zertuche Cedillo, informó que luego del anuncio dado a conocer por el alcalde, Tomás Gutiérrez, la empresa, especializada en la fabricación de materiales plásticos utilizados en empaques para productos alimenticios, mantiene negociaciones avanzadas para adquirir una superficie de terreno donde desarrollaría su complejo industrial. La compañía cuenta actualmente con presencia en Apodaca, Nuevo León, y busca extender su capacidad productiva hacia territorio coahuilense.

El funcionario municipal destacó que este proyecto refleja el interés de inversionistas internacionales por aprovechar las ventajas competitivas de Ramos Arizpe, particularmente su ubicación estratégica, infraestructura industrial y disponibilidad de mano de obra, factores que han permitido consolidar al municipio como uno de los principales destinos de inversión en la Región Sureste de Coahuila.

“Estamos trabajando con nuestro alcalde y la iniciativa privada siempre para que Ramos Arizpe siga creciendo, pero también para que nuestra economía tenga una mayor diversidad de actividades industriales. La industria automotriz es muy importante para nosotros, sin embargo, la llegada de empresas de otros sectores nos permite ampliar las oportunidades laborales y fortalecer nuestra competitividad”, expresó Zertuche Cedillo.

Asimismo, explicó que representantes de la compañía peruana sostuvieron un encuentro con el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, durante el cual se abordaron las condiciones necesarias para concretar su establecimiento, así como los mecanismos de acompañamiento que ofrece la administración municipal a las empresas interesadas en desarrollar nuevos proyectos.

“Se trata de una inversión muy importante, estamos hablando de alrededor de 150 millones de dólares y una expectativa de aproximadamente 500 empleos. Lo más relevante es que pertenece a un giro diferente a la automotriz, lo que

demuestra que Ramos Arizpe tiene capacidad para recibir industrias de distintos sectores productivos”, señaló el director.

Zertuche Cedillo reconoció que el panorama económico internacional continúa presentando desafíos, principalmente por las políticas arancelarias de Estados Unidos; no obstante, aseguró que el municipio conserva el interés de compañías extranjeras que analizan nuevas oportunidades de expansión. Añadió que existen otras negociaciones empresariales en curso cuyos detalles permanecerán reservados hasta que los inversionistas autoricen su difusión.

“La confianza de los empresarios también tiene mucho que ver con las condiciones de seguridad que ofrece Coahuila. Eso nos permite seguir promoviendo a Ramos Arizpe como un destino atractivo para invertir, generar empleos y desarrollar proyectos que contribuyan al crecimiento de nuestra ciudad”, manifestó. (EDUARDO SERNA).