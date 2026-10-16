Inicia Ramos Arizpe obras de protección en arroyo La Encantada; buscan evitar daños a viviendas

Con una inversión inicial que podría alcanzar los cinco millones de pesos, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe comenzó las primeras maniobras de reforzamiento en el arroyo La Encantada, a la altura de la colonia Analco, con el objetivo de frenar la erosión del terreno y proteger las viviendas que se encuentran próximas al cauce, principalmente en el sector de la calle Chichén Itzá.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino dio a conocer que la intervención responde a la necesidad de prevenir mayores afectaciones durante las precipitaciones pluviales, debido a que la fuerza de las corrientes ha provocado el desgaste progresivo de los márgenes del arroyo, situación que representa una amenaza para el patrimonio de las familias asentadas en esta zona de la ciudad.

“Lo más importante es proteger a las familias que viven cerca del arroyo y evitar que las lluvias sigan provocando daños en sus propiedades. Ya comenzamos con los primeros trabajos y estamos haciendo lo necesario para reforzar esta área, porque no podemos esperar a que se presente una situación de mayor riesgo”, señaló el presidente municipal.

Como parte de las labores iniciales, se contempla el empleo de maquinaria pesada para modificar las condiciones del terreno, retirar grandes cantidades de material y colocar rocas de dimensiones considerables que contribuyan a fortalecer las áreas vulnerables. La propuesta técnica incluye una intervención de aproximadamente 20 metros de ancho, con cortes que podrían alcanzar entre ocho y diez metros de altura, dependiendo de las características del sitio.

Gutiérrez Merino explicó que actualmente se desarrollan los cálculos de volumetría para determinar la cantidad de tierra, piedra y grava que deberá movilizarse, mientras continúan las gestiones ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para obtener la autorización formal que permita ejecutar las obras dentro del cauce. Precisó que ya existe comunicación con representantes de la dependencia federal y una respuesta verbal favorable, por lo que se espera concretar el procedimiento administrativo correspondiente.

“Estamos hablando de una inversión que inicialmente puede llegar a los cinco millones de pesos, aunque todavía tenemos que revisar cuánto material se va a

mover y qué tan complejos serán los trabajos. Lo que buscamos es avanzar con una primera etapa que nos permita disminuir los riesgos mientras conseguimos los apoyos necesarios para una solución de mayor alcance”, explicó.

El edil precisó que las acciones emprendidas por el Ayuntamiento representan una medida preventiva y que será necesario gestionar recursos adicionales ante el Gobierno Federal para consolidar un proyecto de protección permanente. Entre las alternativas consideradas se encuentra la construcción de estructuras de gaviones, con alturas estimadas de cinco a seis metros, que permitan contener el terreno y reducir el impacto de las corrientes durante las temporadas de lluvias intensas.

Finalmente, el alcalde reiteró que la seguridad de los habitantes de Analco constituye una prioridad para su administración, por lo que se mantendrá el seguimiento técnico y administrativo del proyecto hasta alcanzar una intervención que brinde mayor tranquilidad a las familias.

“Esa es la prioridad, salvaguardar a los ciudadanos y que no tengan en riesgo su patrimonio”, puntualizó, al destacar que las obras beneficiarán tanto a quienes habitan junto al arroyo como a otros sectores de esta colonia de Ramos Arizpe. (EDUARDO SERNA).