Invitan a celebrar la migración de la mariposa monarca en Saltillo

El Parque Ecológico El Chapulín será sede del festival “La Magia de la Migración de la Mariposa Monarca 2026”, el domingo 25 de octubre, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, con entrada gratuita y actividades para toda la familia.

Para promover la conservación de la mariposa monarca y fomentar la educación ambiental entre las familias, el próximo domingo 25 de octubre se llevará a cabo el festival «La Magia de la Migración de la Mariposa Monarca 2026», bajo el lema «¡Vuela con nosotros!».

La celebración tendrá lugar en el Parque Ecológico El Chapulín, en Saltillo, en un horario de 11 de la mañana a 3 de la tarde, con entrada libre para el público en general.

El festival busca reconocer la importancia de esta extraordinaria especie migratoria mediante actividades que integran el arte, la cultura y la educación ambiental, además de generar conciencia sobre la conservación de los ecosistemas que hacen posible su recorrido migratorio.

Como parte del programa, los asistentes podrán participar en talleres de pintura y creatividad, así como en actividades de educación ambiental enfocadas en el cuidado de la naturaleza y la importancia de proteger a las especies polinizadoras.

También se realizarán recorridos guiados por los jardines polinizadores del parque, con la finalidad de acercar a los visitantes al conocimiento de las plantas y flores que contribuyen a la supervivencia de mariposas y otros insectos fundamentales para el equilibrio ecológico.

Otra de las actividades será el intercambio de plantas por residuos reciclables, iniciativa que busca incentivar la participación ciudadana en prácticas responsables con el medio ambiente y promover la reutilización de materiales.

Además, el festival contará con venta de alimentos y artesanías locales, con lo que se ofrecerá un espacio de convivencia familiar y se impulsará la participación de productores y comerciantes de la región.

Se invita a las familias saltillenses a sumarse a esta celebración y acudir con alas de mariposa monarca o prendas de vestir en colores naranja y negro, con el objetivo de llenar el encuentro de color y simbolismo en torno a esta especie.

El evento es promovido con la participación de instancias estatales, entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, como parte de las acciones de sensibilización sobre la protección de la biodiversidad. (OMAR SOTO)