Celebra Santa Anita 50 años como semillero de artistas en Saltillo

El Centro Cultural y de Bellas Artes abrió sus puertas el 15 de noviembre de 1976; desde entonces, ha formado a generaciones de saltillenses en disciplinas como danza, música, canto y pintura

Con cinco décadas dedicadas a la formación artística de niñas, niños, jóvenes y adultos, el Centro Cultural y de Bellas Artes Santa Anita celebra este 2026 su 50 aniversario, consolidado como uno de los espacios emblemáticos para la enseñanza y difusión de las bellas artes en Saltillo.

El recinto fue inaugurado el 15 de noviembre de 1976 por el entonces presidente de México, Luis Echeverría Álvarez, y el gobernador de Coahuila, Óscar Flores Tapia. Desde su apertura, el inmueble ha mantenido la vocación de acercar la cultura a la población y ofrecer oportunidades para desarrollar habilidades creativas, bajo la operación de la Secretaría de Cultura estatal.

Más de su historia

La historia del edificio se remonta a 1900, cuando la propiedad funcionaba como una huerta de árboles frutales y hortalizas perteneciente a Vicente Ferrara Ferriño y su esposa, Aurelia Verduzo de Ferrara. Conocida como la granja Santa Anita, en honor a una de las hijas de la familia, la propiedad destacó por la producción de vino y el cultivo de frutas, principalmente peras y ciruelos.

En 1926, el inmueble pasó a manos de Tomás Berlanga y, durante la Revolución Mexicana, fue utilizado como cuartel de las tropas de Venustiano Carranza. Décadas después, sus instalaciones se transformarían en un espacio dedicado al arte, donde los frutos de la antigua huerta dieron paso a nuevas generaciones de artistas y los antiguos usos militares quedaron atrás.

“El Gobierno del Estado siempre ha estado pendiente de que estos hermosos recintos sigan teniendo esa entrega para recibir a tantos niños, jóvenes y adultos; este Centro Cultural se ha caracterizado precisamente por eso, por recibir a todo aquel que esté deseoso de aprender algo del arte”, destacó Norma Lidia Malacara Valdez, directora del recinto.

Cuna de artistas

A lo largo de estos 50 años, Santa Anita ha ofrecido talleres de distintas disciplinas, entre ellas danza contemporánea y folclórica, danza aérea, gimnasia, iniciación musical, canto, violín, guitarra, piano, pintura y teatro. Su oferta está dirigida a personas de distintas edades, con el propósito de fomentar la creatividad, la expresión y el desarrollo de habilidades artísticas.

Entre los artistas que han pasado por sus aulas se encuentran el pianista Erick Valdés Ramírez, así como Javier Esquivel y Javier Esparza, además de bailarinas y docentes que encontraron en Santa Anita un espacio para desarrollar su vocación. Estas trayectorias forman parte del legado de una institución que ha contribuido a la vida cultural de Saltillo mediante la enseñanza y el acompañamiento artístico.

“Celebramos los primeros 50 años de este hermosísimo Centro Cultural y de Bellas Artes Santa Anita, que desde su inauguración, el 15 de noviembre de 1976, ha sido un espacio fundamental y significativo para nuestras familias saltillenses. Más de 16 mil alumnas y alumnos han pasado por este Centro Cultural y actualmente 265 personas continúan participando en nuestros talleres, pero detrás de estos números hay historias, quienes descubrieron una vocación”, indicó Leticia Rodarte Rangel, secretaria de Cultura de Coahuila. (OMAR SOTO)