Trabajará Cultura de Coahuila con la IP para fortalecer el sector artístico

La Secretaría de Cultura estatal recopila información sobre las necesidades de las distintas regiones para identificar áreas de oportunidad y establecer estrategias de colaboración con empresas, instituciones y ciudadanía

La Secretaría de Cultura de Coahuila trabajará de manera coordinada con la Iniciativa Privada (IP), instituciones y ciudadanía para fortalecer el desarrollo cultural en la entidad, mediante estrategias que permitan identificar las necesidades de cada región y establecer acciones de apoyo, informó la dependencia estatal.

Como parte de este proceso, se trabaja en la integración de un instrumento de diagnóstico que permitirá recopilar información sobre las condiciones y requerimientos de las distintas áreas culturales del estado, a fin de determinar cuáles necesitan mayor atención y qué oportunidades existen para impulsar su crecimiento.

«Todas las áreas tienen sus necesidades diferentes, entonces lo que queremos ver es más bien con qué nos vemos favorecidos y fortalecidos, para de ahí poder partir con las áreas que detectemos que deben tener un poquito más de atención», indicó Leticia Rodarte Rangel, secretaria de Cultura de Coahuila.

La estrategia, dijo, responde a la visión del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, de impulsar el trabajo conjunto entre el Gobierno estatal, la IP, las instituciones y la sociedad, con el propósito de generar mejores condiciones para el desarrollo de los distintos sectores, incluido el cultural.

Señaló que la presencia de artistas coahuilenses en festivales encuentros culturales debe fortalecerse, por lo que continuará evaluando oportunidades para promover sus propuestas y ampliar su alcance, tanto dentro como fuera del estado.

«Siempre ha sido una de las cuestiones que el gobernador ha mencionado, que el trabajo conjunto con la IP, con las instituciones, con la ciudadanía, es lo que nos fortalece cada vez más», finalizó. (OMAR SOTO)