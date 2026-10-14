MARS impulsa la planeación responsable de proyectos acordes al crecimiento de Torreón

El edil se reunió con integrantes del IMPLAN Torreón para abordar los retos que enfrenta la ciudad en materia de desarrollo urbano

Torreón.- Con la prioridad de impulsar una planeación responsable que permita atender las necesidades actuales y preparar a Torreón para su crecimiento futuro, esta mañana el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís se reunió con integrantes del IMPLAN Torreón, con quienes abordó los diferentes proyectos que marcan la agenda urbana.

El presidente municipal revisó con los integrantes del Consejo Directivo del IMPLAN Torreón, los temas que se atienen en las diferentes comisiones, su avance y los ajustes que pueden permitir una mejor funcionalidad para las necesidades actuales y a futuro del municipio.

Mencionó que se puso en la mesa la actualización de materias como la vinculación Universidad-Empresa; proyecto de reforma de normatividad urbana; atención y seguimiento a los asuntos internacionales; y programas estratégicos de Torreón para la atención integral del adulto mayor, entre otros.

“Revisamos qué proyectos están y cómo se han dirigido, para las necesidades de crecimiento que tiene Torreón a mediano y largo plazo. Vamos a seguir atendiendo los temas que trae cada comisión para determinar las temporalidades y tener avances que se puedan aplicar desde la actualidad”, externó el edil.

Otros de los temas que el alcalde consideró importantes, es el análisis de espacios públicos para con base a los criterios de medio ambiente y urbanismo, localizar espacios para incrementar las áreas verdes. Así como otros asuntos relacionados a la vivienda, la educación, el empleo y de atención a grupos vulnerables a través de espacios pensados en una movilidad de fácil acceso a todas las personas. (El Heraldo de Saltillo)