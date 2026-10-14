Con la 2ª Jornada de Salud Mental “Mente de Lobo” se fortalece la atención a en la UAdeC a universitarios de nivel superior

Dirigida a estudiantes de nivel superior la Coordinación de Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila, llevó a cabo la Segunda Jornada de Salud Mental “Mente Lobo” en la que participaron 400 universitarios de escuelas y facultades de nivel superior de la US.

Asistieron en el presídium el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, la coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández, la coordinadora de Sustentabilidad Universitaria, Verónica Villarreal, el alumno de la Facultad de Psicología, Said Alejandro Valdés y Zuleika Galindo Hurtado, titular del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

La Bienvenida estuvo a cargo de la Coordinadora de Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández, quien informó que la Jornada de Salud Mental “Mente de Lobo” está dirigida a estudiantes de nivel superior y tiene como propósito generar un espacio de aprendizaje, reflexión y convivencia en torno al cuidado de la salud mental.

Dijo que, a través de conferencias, 16 talleres y actividades dinámicas, los estudiantes podrán abordar temas relacionados con el bienestar emocional, el manejo de emociones, las relaciones interpersonales, el autocuidado y las herramientas para afrontar los retos de la vida universitaria, también se instalaron módulos de vacunación por parte de la Secretaría de Salud.

“Mente de Lobo” busca fortalecer una cultura de prevención, acompañamiento y cuidado, resaltando la importancia de reconocer nuestras emociones, pedir ayuda cuando sea necesario y construir redes de apoyo dentro de la comunidad universitaria.

Durante la inauguración el rector Octavio Pimentel Martínez, afirmó que, en la Casa de los Lobos, la manada no camina sola, por ello la importancia de estas actividades que permite cumplir con uno de los principales propósitos de una institución educativa, que es preparar a la siguiente generación, darles las herramientas necesarias, no solo académicas, sino de desarrollo personal para los siguientes tomadores de decisiones.

“Este tipo de acciones son fundamentales y le apostamos con todo, a la prevención, al desarrollo, a la atención, contención, evaluación, seguimiento y canalización para aquél universitario sea docente, estudiante, o trabajador que lo requiera, porque la salud mental es una prioridad para la Universidad Autónoma de Coahuila”, expresó Pimentel Martínez.

Como parte de las actividades el rector de la máxima casa de estudios, compartió la charla “Resiliencia”, en la que compartió su historia de vida basada en esa capacidad de adaptación y superación ante la adversidad, de levantarse y seguir adelante a través de la resiliencia y celebró el mantener continuo el diálogo con los universitarios,

y hablar de los inconvenientes que han surgido a través de su vida personal y profesional desde que era un niño, y la formación de enfocarse y trabajar por los sueños y lograrlos cada día.

“No se trata de evitar las dificultades, si no de descubrir qué podemos construir a partir de ellas, porque, seguir adelante es una decisión, cada dificultad deja un aprendizaje, cada caída puede convertirse en impulso, cada historia puede transformarnos, y con ello les comparto la filosofía que mi padre me enseñó que es buscar siempre cambiar la vida a alguien más, con tus acciones, desde donde estés y ello se convierta en un trabajo colaborativo de fomentar una mejor sociedad, con valentía, sentido de pertenencia, con disciplina, responsabilidad y honorabilidad”, compartió el Rector. (El Heraldo de Saltillo)