Aseguran camioneta con aproximadamente una tonelada de presunta marihuana en Saltillo-Torreón

Un importante aseguramiento de presunta droga realizaron elementos de la Policía Coahuila la mañana de este miércoles, luego de localizar una camioneta Nissan en la que se transportaba aproximadamente una tonelada de hierba seca con características similares a la marihuana.

El operativo se llevó a cabo sobre la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del ejido El Mimbre, donde los oficiales interceptaron la unidad y procedieron a asegurar tanto el vehículo como la sustancia localizada en su interior.

Durante la intervención, una persona fue detenida y quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

Posteriormente, la camioneta y el cargamento fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicadas en el cruce de Francisco Coss y Dionisio García, en la colonia Topochico, en Saltillo.

Será la autoridad federal la encargada de integrar la carpeta de investigación, realizar los peritajes correspondientes para confirmar el tipo y peso de la sustancia asegurada, así como determinar la procedencia del cargamento y la posible responsabilidad de la persona detenida. (El Heraldo de Saltillo)