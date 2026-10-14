Entrega UAdeC la 27 Edición del Premio de Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre “Catón”

La Universidad Autónoma de Coahuila entregó la vigésima séptima edición del Premio de Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre “Catón”, con el que reconoció a periodistas en las categorías de prensa, radio, televisión, impacto social y trayectoria, además se realizó la develación de una escultura en honor al cronista y escritor Armando Fuentes Aguirre, por su legado como fundador y primer director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

La ceremonia se realizó en el patio central de la Facultad de Ciencias de la Comunicación donde asistió en representación del gobernador del estado de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, el subsecretario general de Gobierno y Comunicación Institucional, Diego Rodríguez Canales; el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez; el coordinador de Comunicación y Relaciones Públicas, Sergio Arévalo Aguirre; la secretaria de Cultura de Coahuila, Leticia Rodarte Rangel; el cronista y escritor, Armando Fuentes Aguirre “Catón”, el anfitrión y director de la FCC, Miguel Sánchez Maldonado e invitados especiales.

En su mensaje de bienvenida, el coordinador de Comunicación y Relaciones Públicas, Sergio Arévalo, destacó la participación de 90 concursantes, quienes presentaron un total de 143 trabajos que fueron evaluados por un jurado integrado por 30 especialistas; asimismo, reconoció el profesionalismo de quienes participaron en el proceso de evaluación, la dedicación de los periodistas que postularon sus trabajos y la trayectoria de Eduardo Vargas Santos.

Señaló que este galardón evoluciona para responder a las nuevas tendencias y transformaciones del ejercicio periodístico, sin perder su propósito fundamental de promover y reconocer el periodismo cultural, por ello felicitó a los 15 galardonados por la relevancia de sus aportaciones para la sociedad, al considerar que sus trabajos forman parte de la historia de la Universidad.

En su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez, subrayó que el periodismo cultural contribuye a preservar la memoria colectiva, difundir las expresiones artísticas y acercar a la sociedad a las historias, tradiciones y manifestaciones que dan identidad a las comunidades; ya que, ante los cambios tecnológicos y las nuevas formas de comunicación, es importante encontrar alternativas para acercar a las nuevas generaciones a su patrimonio cultural, fomentar el pensamiento crítico y promover el diálogo entre distintas expresiones y públicos.

Como parte de la ceremonia, el rector Octavio Pimentel Martínez encabezó la develación de la escultura de Armando Fuentes Aguirre “Catón”, y destacó que este reconocimiento honra a un maestro visionario que creyó en la importancia de la

comunicación para el desarrollo de Coahuila, así como su legado como fundador y primer director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.

En su intervención, el subsecretario general de Gobierno y Comunicación Institucional, Diego Rodríguez Canales, destacó la importancia del periodismo cultural para comprender la realidad, preservar la memoria colectiva y fortalecer la identidad de las comunidades; pues ante la creciente circulación de información, es fundamental contar con voces objetivas e información confiable que favorezcan el diálogo y la convivencia social.

Asimismo, reconoció el legado de Armando Fuentes Aguirre “Catón” y la relevancia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la formación de profesionales comprometidos con la sociedad, al tiempo que destacó la labor de la UAdeC y del rector Octavio Pimentel Martínez por la formación de nuevas generaciones y la construcción de oportunidades para el futuro.

En la categoría de Prensa los ganadores son: Nota, Saúl Sebastián Rodríguez De la Paz de El Siglo de Torreón con “Celebran el año chino en Torreón”; Artículo, César Javier Gaytán Martínez de Vanguardia con “Del ‘mejor clima de México’ a la ciudad de la ceniza: el funeral que el Saltillo antiguo nunca tuvo”.

Entrevista, Humberto Vázquez Galindo de Vanguardia con “ Ernesto Contreras: El cineasta que convirtió el orgullo en arte”; Columna, Susana Cepeda Islas de El Heraldo de Saltillo, “Herederas de la dignidad”; Reportaje, Héctor David González Morales de Infonor (medio digital), “De las sombras de la “Zapa” a guardianes del barrio”; Crónica, Jorge Omar Navarro Ballesteros de Heridas Abiertas (medio digital), San Juanita de los mineros; y en Fotografía, Ángel Omar Saucedo de Vanguardia, “Tú eres un personaje más”.

En la categoría de Radio: Nota, Jessica Guadalupe Rosales Saucedo de Grupo Región 91.3 FM con “Salvar tortugas bajo amenaza: el debut documental del coahuilense Ignacio Loera”; Entrevista, José Carlos Nava Vargas de Heraldo Radio Laguna 104.3 FM, “Rosa Guadalupe Sillas Lerma: la maestra que le canta a los migrantes con poesía”; Reportaje, Jesús Gerardo Cervantes Flores de Grupo Multimedia El Diario de Coahuila 88.9 FM, “El futbol también es cultura”.

En la categoría de Televisión: Nota, Jesús Castro Gallegos de Zócalo: Tele Saltillo con “Un rescate piedra por piedra; reubicarán estación del tren La Encantada”; Entrevista, Chrystian Estrada Castillo de TV Azteca, “Laura Herrera Negros Mascogos: Orgullo de los Pueblos Originarios de Coahuila”; Reportaje, José Luis Sánchez Durón de Zócalo; Tele Saltillo, “El Fidencismo también es coahuilense”.

Impacto Social: Daniela Ramírez Cervantes de El Siglo de Torreón por Casa del agua Toño Simón: respuesta comunitaria contra el arsénico” y en Trayectoria por 15 años, Eduardo Vargas Santos. (El Heraldo de Saltillo)