Impulsa Tomás Gutiérrez obras y programas que mejoran la calidad de vida en Ramos Arizpe

Con rehabilitación de plazas, modernización de vialidades, espacios deportivos y atención social, el Gobierno Municipal lleva beneficios a colonias y ejidos

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, que encabeza el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, impulsa obras de infraestructura, recuperación de espacios públicos, mejoramiento de vialidades y programas sociales que contribuyen a elevar la calidad de vida de las familias de colonias y comunidades rurales.

“Queremos que el crecimiento de Ramos Arizpe se vea y se sienta en cada colonia, en las calles por donde transitan nuestras familias, en las plazas donde juegan nuestros niños y en las canchas donde nuestros jóvenes practican deporte. Trabajamos para que el desarrollo llegue a todos los sectores y se traduzca en mejores oportunidades para nuestra gente”, expresó el alcalde.

Obras que transforman el entorno

Entre las acciones destacan la rehabilitación de la Plaza Texcoco, en Analco; la plaza principal de Urbivilla; espacios recreativos en Fidel Velázquez y la renovación de 13 áreas públicas en Parajes de los Pinos, además de intervenciones en San Gregorio, Mesillas y otras comunidades rurales.

Estos trabajos incluyen, según las necesidades de cada espacio, instalación de juegos infantiles, pasto sintético, palapas, luminarias y mejoramiento de áreas deportivas, para fortalecer la convivencia familiar y la práctica del deporte.

En infraestructura vial sobresale Camino del Real, con una inversión superior a 21 millones de pesos y más de 12 mil 500 metros cuadrados de intervención, cuatro carriles, infraestructura de cruce e iluminación LED, que mejora la conexión entre Parajes de los Pinos, Real del Valle y Valle de los Pinos.

Programas que atienden necesidades sociales

En atención a grupos vulnerables, el Municipio mantiene Enchúlame la Casa, con acciones de mejoramiento de viviendas; mientras que, por medio de las Clínicas de Salud Popular, se ofrece atención médica gratuita en las unidades ubicadas en Analco y Manantiales, con una cobertura potencial de hasta 36 mil personas, incluidos familiares de beneficiarios.

Por su parte, el DIF Ramos Arizpe, presidido honorariamente por Teresita Escalante Contreras, desarrolla programas de apoyo a adultos mayores, mujeres, niñas y niños, entre ellos Alas al Campo, iniciativa que reunió más de 15 mil toallas sanitarias para mujeres y adolescentes de colonias vulnerables y comunidades rurales.

Tomás Gutiérrez reiteró que, mediante el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, continuarán las obras y programas que atienden necesidades concretas de las familias, fortaleciendo el desarrollo urbano y social de Ramos Arizpe bajo el compromiso de trabajar Todos por Más. (El Heraldo de Saltillo)