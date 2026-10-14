Festival del Rodeo 2026 fortalecerá economía y turismo del Sureste de Coahuila: Tomás Gutiérrez

Alcalde de Ramos Arizpe destaca la proyección nacional e internacional del evento impulsado por el gobernador Manolo Jiménez; prevé beneficios para hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la realización del Festival del Rodeo 2026, que inicia este jueves 15 de octubre y concluye el domingo 18, representa una importante oportunidad para fortalecer el turismo, la actividad económica y la proyección de la Región Sureste de Coahuila a nivel nacional e internacional.

El presidente municipal señaló que este tipo de acontecimientos complementan el trabajo que realiza el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, en materia de desarrollo económico, turismo, promoción cultural y generación de oportunidades para los distintos sectores productivos.

“Este festival es una muestra de cómo los grandes eventos pueden convertirse en motores de desarrollo para nuestra región. Reconocemos el impulso y visión del gobernador Manolo Jiménez para posicionar a Coahuila como un destino atractivo, no solamente por su industria y seguridad, sino también por sus tradiciones, cultura y capacidad para recibir visitantes de diferentes partes del país y del extranjero”, expresó.

Gutiérrez Merino consideró que durante los cuatro días del festival se espera una importante afluencia de visitantes, lo que podría traducirse en una significativa derrama económica para restaurantes, hoteles, gasolineras, comercios, transportistas y prestadores de servicios de Saltillo, Ramos Arizpe y otros municipios de la región.

Asimismo, destacó que el Festival del Rodeo contribuye a fortalecer la identidad y las tradiciones de Coahuila, al tiempo que abre nuevas oportunidades para promover sus atractivos turísticos y consolidar al Sureste como sede de acontecimientos de gran convocatoria.

“Cuando se realizan eventos de esta magnitud, los beneficios van más allá del espectáculo. Se genera movimiento económico, se fortalece el comercio, se promueve nuestra región y se abren oportunidades para muchas familias que dependen del turismo y los servicios”, agregó.

Finalmente, el alcalde reiteró que Ramos Arizpe continuará sumándose a las estrategias de promoción turística y desarrollo regional impulsadas por el Gobierno del Estado, convencido de que la coordinación entre municipios y autoridades estatales permite aprovechar acontecimientos como el Festival del Rodeo para generar mayores oportunidades económicas y proyectar a Coahuila dentro y fuera de México. (El Heraldo de Saltillo)