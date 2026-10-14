Localizan osamenta en predio baldío al norte de Saltillo

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron diligencias de campo tras el hallazgo de una osamenta en el interior de un predio baldío, ubicado al norte de Saltillo.

Los hechos se registraron la tarde de este miércoles en un terreno localizado en el cruce del bulevar Luis Donaldo Colosio y la calle Efraín Siller, donde las autoridades llevaron a cabo las primeras investigaciones para recabar indicios.

De acuerdo con los datos preliminares, en el sitio se detectó un espacio en el que había varias veladoras, por lo que los peritos realizaron las diligencias correspondientes para documentar las condiciones en las que fueron encontrados los restos óseos.

Posteriormente, la osamenta fue asegurada y trasladada a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se efectuarán los estudios periciales necesarios para determinar el tiempo aproximado que llevaba en el lugar y obtener información que permita establecer la identidad de la persona.

De manera preliminar, trascendió la posibilidad de que los restos correspondan a un hombre en situación de calle que solía ser visto en ese sector; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Será mediante los análisis forenses y las investigaciones ministeriales como se determine la identidad de la persona y las circunstancias relacionadas con el hallazgo. (El Heraldo de Saltillo)