Exige Alfredo Paredes investigar incumplimiento en proceso de compra de AHMSA

El diputado local pidió revisar la actuación de CIESA tras vencer el plazo para presentar la garantía de seriedad; demanda priorizar el pago a trabajadores y una definición inmediata sobre el futuro de la acerera

Monclova.– El diputado local Alfredo Paredes López exigió que se investiguen las posibles responsabilidades derivadas del incumplimiento de los plazos establecidos dentro del proceso de venta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), luego de que concluyera el periodo fijado para acreditar la garantía de seriedad requerida a los postores.

El legislador llamó a la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, Ruth Haggi Huerta García, a revisar lo ocurrido durante el procedimiento y determinar las acciones correspondientes ante el escenario generado en torno a Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA).

El plazo judicial para acreditar la garantía de seriedad venció el martes 13 de octubre. La Sindicatura de AHMSA y MINOSA informó posteriormente que ninguno de los postores precalificados había cubierto dentro del periodo establecido los 56.3 millones de dólares requeridos, entre ellos CIESA, empresa que presentó una propuesta por mil 400 millones de dólares para adquirir los activos.

Paredes López calificó como lamentable que, después de las expectativas generadas en torno a la posible compra de la siderúrgica, nuevamente exista incertidumbre para miles de trabajadores, extrabajadores, proveedores y familias de las regiones Centro y Carbonífera de Coahuila.

Recordó que desde que se conoció la propuesta existían dudas respecto a la capacidad financiera del postor y sobre los antecedentes empresariales que respaldaran una operación de esta magnitud, por lo que consideró necesario esclarecer cada una de las etapas del procedimiento.

El diputado cuestionó además las prórrogas y facilidades otorgadas durante el proceso, al señalar que prolongaron las expectativas entre quienes llevan años esperando una solución a la crisis de AHMSA.

Para Paredes López, cualquier determinación que se tome a partir de ahora debe colocar en primer lugar a los trabajadores y los adeudos laborales pendientes.

Sostuvo que después deberá definirse jurídicamente el destino de AHMSA y MINOSA y, en caso de que sea necesario dividir o disponer de los activos para cubrir las obligaciones existentes, tendrá que establecerse un procedimiento claro y conforme a la ley.

Advirtió además que el paso del tiempo continúa jugando en contra del valor de la empresa, debido al deterioro de las instalaciones siderúrgicas y de las unidades mineras, por lo que consideró urgente evitar que el proceso continúe prolongándose indefinidamente.

Paredes López señaló que existe disposición entre legisladores de distintas fuerzas políticas para respaldar acciones encaminadas a encontrar una salida al conflicto y proteger los derechos de quienes trabajaron durante años para AHMSA.

Finalmente, reiteró que mantendrá la exigencia de transparencia, certeza jurídica y respuestas concretas en torno al proceso de venta, al señalar que Monclova y la Región Centro requieren una definición que permita terminar con años de incertidumbre económica y social. (El Heraldo de Saltillo)