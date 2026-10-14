Se realiza con éxito taller ambiental en San Juan de la Vaquería

Actividad se desarrolló en la plaza pública que fue propuesta y votada para su rehabilitación a través del programa Participa Saltillo 2025

El alcalde Javier Díaz González dio a conocer que, como parte de la activación de los Comités Pro Plaza a través del programa “Activa tu Parque”, este miércoles se llevó a cabo un taller ambiental en el ejido San Juan de la Vaquería.

Díaz González informó que esta actividad se realizó de manera coordinada con la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Dirección de Desarrollo Rural y la Contraloría Ciudadana.

El alcalde destacó la buena respuesta de las familias del campo saltillense a esta actividad, dirigida a habitantes del ejido San Juan de la Vaquería y comunidades aledañas.

Asimismo, señaló que, con estas iniciativas, la administración municipal refrenda su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía para construir comunidades más participativas, fortalecer la convivencia y fomentar una cultura de respeto y responsabilidad hacia el medio ambiente.

Por su parte, la contralora del Gobierno Municipal de Saltillo, Patricia Alejandra Peña Aguirre, dijo que la rehabilitación de la plaza de San Juan de la Vaquería fue el proyecto ganador del programa Participa Saltillo 2025, gracias a la propuesta y votación de quienes habitan en esa comunidad.

La contralora municipal comentó que, en seguimiento a las instrucciones del alcalde Javier Díaz González, se llevan a cabo actividades para devolverles vida a los espacios públicos que han sido rehabilitados, tanto en el área urbana como rural del municipio.

En esta ocasión, se realizó el taller ambiental en el que participaron más de 60 personas, entre niñas, niños, jóvenes y adultos, quienes se involucraron en actividades enfocadas en fomentar la conciencia ambiental y promover el cuidado del planeta.

Formaron parte de dinámicas y juegos en los que compartieron acciones que realizan en su vida cotidiana para ayudar al medio ambiente. Como parte de estas actividades, tuvieron la oportunidad de ganar una planta, incentivando el interés por la naturaleza y la importancia de cuidar las áreas verdes. (El Heraldo de Saltillo)