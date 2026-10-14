Recupera Comisaría dos vehículos con reporte de robo; hay una persona detenida

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, a través del Agrupamiento contra Robo de Vehículos, logró recuperar dos camionetas y detener al probable responsable del robo de los vehículos.

Elementos del agrupamiento especializado tomaron conocimiento de dos reportes de robo: el de una camioneta Trax registrado en la colonia Antonio Cárdenas y otro en la colonia La Salle, que, según las primeras investigaciones, el probable responsable ingresó a un domicilio de esta última colonia, tomó las llaves y se llevó una camioneta Dodge Durango.

Con apoyo de las cámaras urbanas del Centro de Control y Comando C2 y C4, se dio seguimiento al recorrido que realizó el probable responsable hasta lograr identificarlo.

Finalmente, elementos del Agrupamiento contra Robo de Vehículos ubicaron y detuvieron a Brayan Rubén “N’’, alías ‘‘La Turbina’’, de 33 años.

Además, lograron recuperar las dos unidades, mismas que fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes. (El Heraldo de Saltillo)