Denuncia jueza ante FGR a comprador de AHMSA

Ciudad de México.- La jueza federal encargada de la quiera de Altos Hornos de México (AHMSA) denunció penalmente al único postor que había ofrecido comprar a la empresa, por el posible delito de falsedad en declaraciones.

Ruth Huerta, jueza segunda de Concursos Mercantiles, informó que José Arturo Domínguez Arteaga, único postor calificado que presentó una oferta por AHMSA en la subasta del pasado 25 de septiembre, solo depositó 5 mil pesos, y no los 56.3 millones de dólares requeridos como garantía de seriedad para seguir participando en el proceso.

«Tal conducta personal se estimó como falta de formalidad y desdén a cumplir con su voluntad expresada en perjuicio de uno de los principios que rigen el concurso mercantil: la buena fe», afirmó la jueza.

«Por ende, se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR), a efecto de que determine si se actualiza el hecho considerado como delito de falsedad en declaraciones», agregó.

Domínguez había ofrecido pagar mil 400 millones de dólares por AHMSA, por arriba del precio mínimo de mil 201 millones, pero nunca probó contar con los recursos.

La semana pasada, el empresario pidió a la jueza 90 días adicionales para revisar la situación de AHMSA, lo que fue rechazado de manera contundente, pues los postores tuvieron amplio margen para familiarizarse con las condiciones en que se encuentra la acerera de Monclova.

Domínguez Arteaga, dueño de la empresa Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), hizo múltiples promesas a los ex trabajadores de AHMSA desde que presentó su oferta de compra, pero no cumplió ninguna.

Da 90 días para negociar con consorcio

Ninguno de los seis postores calificados depositó la garantía de seriedad al vencer el plazo fijado por la jueza este martes.

Por tanto, Huerta abrió un periodo de 90 días para negociar con un consorcio de los principales acreedores de AHMSA, entre ellos el gigante agrícola estadounidense Cargill y Banco Afirme, que han manifestado su interés en quedarse con la empresa.

Esos acreedores cuentan con bienes de AHMSA en garantía de sus préstamos, por lo que es probable que solo tendrían que capitalizar la deuda para asumir cono nuevos propietarios, aunque también tendrían que ofrecer un plan de inversión con recursos frescos para reanudar operaciones.

«Se analizó la propuesta presentada por algunos acreedores garantizados y se autorizó que comiencen negociaciones para formalizar un consorcio, con el objetivo de lograr la venta como unidad productiva», acordó la jueza. Dichas negociaciones se llevarán a cabo con el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera.

Si se agota el plazo de 90 días, AHMSA ya no volverá a laborar en 2026, con lo que sumará más de cuatro años sin operar, desde diciembre de 2022. (AGENCIA REFORMA)