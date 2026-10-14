Presentan Encuentro Artístico y Cultural CIZ 90 Aniversario

Este miércoles fueron presentadas las actividades del encuentro artístico y cultural que tendrá lugar los días del 17 al 20 de febrero de 2027 en el marco del 90 aniversario del Colegio Ignacio Zaragoza, mismo que reunirá a estudiantes de los niveles de primaria, secundaria y preparatoria, provenientes de instituciones lasallistas de todo el país.

En dicha presentación se contó con la presencia del director de esa institución educativa, Luis Arturo Dávila de León, así como de María del Roble Barrett Zertuche en representación de la secretaria de Cultura de Coahuila, Leticia Rodarte Rangel, y del director del Teatro de la Ciudad Fernando Soler, Uriel Rangel González, entre otras personalidades.

Se informó que las actividades de este encuentro lasallista tendrán como escenario no solamente las instalaciones del Colegio Zaragoza y de la Universidad La Salle (ULSA), sin también otros recintos emblemáticos de la ciudad de Saltillo, como son el propio Teatro de la Ciudad Fernando Soler y el auditorio del Parque Las Maravillas, además de museos y plazas públicas de esta capital.

La ceremonia de apertura de este magno evento está prevista para el miércoles 17 de febrero de 2027 a las 7:00 de la tarde en el auditorio del Parque Las Maravillas con un espectáculo masivo en el que las y los representantes de cada delegación participarán en un performance al ritmo del célebre Huapango de Moncayo y las bandas de guerra tocarán al unísono.

A lo largo de este festival se realizarán presentaciones artísticas por parte de los diferentes grupos que integran estas delegaciones lasallistas, que incluirán espectáculos de danza y musicales en los que se expondrán diferentes géneros y estilos que van desde el rock y el pop hasta la música clásica, presentaciones de orquestas integradas por niños y jóvenes, presentaciones de teatro y demostraciones de bandas de guerra, entre muchos otros eventos.

La clausura de este encuentro será el sábado 20 de febrero a las 12:00 horas en la Plaza de Armas, con un espectáculo de rondallas al que están invitados todos los saltillenses para cerrar con broche de oro este evento de aniversario. (ÁNGEL AGUILAR)