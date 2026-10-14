Fortalece UPRA capacitación docente para mejorar atención emocional de estudiantes

La Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA) llevó a cabo la capacitación docente denominada “Cuando me escucho, me cuido”, dirigida a su personal académico con la finalidad de fortalecer el bienestar emocional de la comunidad universitaria y brindar herramientas que permitan identificar y atender las necesidades socioemocionales de los estudiantes.

La rectora de la institución, Aleida López Barrón, destacó la importancia de impulsar espacios de formación que permitan a los maestros desarrollar habilidades para acompañar a los jóvenes durante su preparación profesional, reconociendo que el bienestar emocional representa un factor fundamental para favorecer el aprendizaje y prevenir situaciones que puedan afectar su desempeño escolar.

“Buscamos que nuestros docentes cuenten con herramientas que les permitan escuchar, comprender y orientar a nuestros estudiantes. Sabemos que la formación universitaria no solamente consiste en transmitir conocimientos, sino también en brindar acompañamiento y generar espacios de confianza donde los jóvenes puedan desarrollarse de manera integral”, expresó la rectora.

La jornada de capacitación se desarrolló mediante la colaboración de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y la iniciativa Inspira Coahuila, organismos que contribuyeron a promover la reflexión sobre el autocuidado, la importancia de reconocer las emociones y el fortalecimiento de las capacidades del personal docente para atender las necesidades de la comunidad estudiantil.

Posteriormente, la universidad realizó una reunión académica en la que participaron integrantes de su plantilla docente, quienes intercambiaron experiencias, analizaron estrategias educativas y establecieron acuerdos orientados a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, además de fortalecer la coordinación entre las distintas áreas académicas.

“Estas actividades también nos permiten escuchar a nuestros maestros, conocer sus experiencias dentro de las aulas y trabajar de manera conjunta para mejorar nuestras estrategias educativas. Queremos que cada estudiante encuentre en nuestra universidad no solamente una preparación académica de calidad, sino también el respaldo necesario para enfrentar los retos que se presentan durante esta etapa de su vida”, señaló López Barrón. (EDUARDO SERNA).