Buscan llevar abrigo a familias vulnerables con campaña Red Abriga

Con la finalidad de brindar protección a las familias que enfrentan dificultades económicas durante la próxima temporada de bajas temperaturas, el líder juvenil de Ramos Arizpe, Deivid Arévalo Lugo, convocó a la ciudadanía a participar en la campaña solidaria “Red Abriga: Este invierno, juntos arropamos”, una iniciativa que busca reunir cobijas para distribuirlas entre personas que más lo necesitan.

La colecta, impulsada por Grupo Servab Servicios Múltiples en colaboración con Arévalo Lugo, pretende involucrar a empresas, organizaciones y ciudadanos de Ramos Arizpe y Saltillo en una red de solidaridad que permita llevar abrigo a sectores vulnerables, particularmente a familias que carecen de recursos suficientes para protegerse de las bajas temperaturas.

“Este invierno queremos sumar esfuerzos para llevar abrigo a quienes más lo necesitan. Una cobija puede representar mucho más que calor: puede significar solidaridad, empatía y saber que no estamos solos. Queremos que las familias de Ramos Arizpe también se involucren y nos ayuden a demostrar que unidos podemos hacer una diferencia”, expresó Arévalo Lugo.

El representante juvenil explicó que la campaña permanecerá vigente hasta el 19 de noviembre, periodo durante el cual se estarán recibiendo cobijas nuevas o usadas que se encuentren limpias, en buenas condiciones y listas para entregarse. Destacó que la intención es reunir la mayor cantidad posible de prendas para beneficiar a quienes enfrentan mayores dificultades durante el invierno.

“Invitamos a los jóvenes, a las familias, a los comerciantes y a los empresarios de Ramos Arizpe a sumarse a esta causa. No importa si alguien puede donar una o varias cobijas, porque cada aportación representa una oportunidad para ayudar a otra persona. Queremos fomentar esa cultura de solidaridad que caracteriza a nuestra comunidad”, manifestó.

Como punto oficial de recepción se habilitaron las instalaciones de Bon Cake Pastelería Boutique, ubicadas en la calle Dionisio García Fuentes #814, esquina con Distrito Federal, en la colonia República Oriente de Saltillo, donde las personas interesadas podrán entregar sus donativos durante el periodo establecido para la campaña.

Para solicitar mayor información sobre los mecanismos de participación, los interesados pueden comunicarse directamente al teléfono 844-272-7414, con la finalidad de integrarse a esta red de apoyo antes de la llegada de las temperaturas más bajas del año. (EDUARDO SERNA).