Seguirán pasivos de AHMSA dificultando que surja comprador; asegura experto en temas financieros

Hay la posibilidad de que sea adquirida por acreedores, pero a un precio mucho más bajo

El experto en temas financieros, Marcelo Lara Saucedo, dijo que los grandes pasivos que arrastra consigo la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) seguirán dificultando en los siguientes meses el surgimiento de un potencial comprador de la misma, toda vez que la deuda estimada que arrastra alcanza un monto de alrededor de 4 mil millones de dólares, más los pasivos laborales que sumarían otros mil millones de dólares.

En entrevista con El Heraldo de Saltillo, Lara Saucedo indicó que desgraciadamente desde que inició el proceso de subasta, éste ya se encontraba viciado, toda vez que no había una claridad financiera en lo que refiere a los posibles compradores.

“Es una empresa que obviamente debe mucho dinero, se habla de alrededor de 4 mil millones de dólares en pasivos y entendiendo que trae alrededor de mil millones de dólares en pasivos laborales, es decir, la deuda de los ex empleados, entonces, desde un inicio, en mi opinión era una carga financiera muy pesada para los posibles compradores, inclusive al final del día el valor mínimo que se pedía era de alrededor de mil 120 millones de dólares”, dijo el entrevistado.

“Con ese nivel de deuda era realmente poco atractivo adquirir una empresa de este tipo y más porque tenía ya tres o cuatro años detenida, y más porque sabemos que el alto horno de AHMSA requiere de un alto costo en la fundición de mineral de hierro por la fórmula que lleva, que es el coque, el carbón, el silicio, entre otros minerales, realmente es muy costoso. Hoy la mayoría de las empresas acereras utilizan ya el tema de la electricidad para la fundición, eso hay que decirlo”, agregó.

Mencionó que ahora hay una posibilidad de que dos acreedores de Altos Hornos, como Grupo AFIRME y Cargill, puedan en su posición de acreedores adquirirla, sin embargo, advirtió que la posición y la negociación va a cambiar porque seguramente estos dos acreedores van a ofrecer menos de los mil 120 millones de dólares que es el valor mínimo de la empresa.

“Yo estimo que no ofrezcan más de un 50 o 60 por ciento por la empresa y más porque ellos tienen adentro de esta última activos con garantía que les pertenecen, entonces creo que al final van a ofrecer mucho menos y las condiciones pueden cambiar totalmente en el panorama para el arranque de la empresa”.

“Insisto, lo que se ha querido es que AHMSA arranque, que vuelva a generar producción y obviamente que vuelva a generar empleo, pero en mi opinión sí es complicado porque el potencial comprador, además de tener el capital para adquirirla, pues también tiene que pagar las deudas que repito son 4 mil millones de dólares y luego todavía se estima que se necesitan entre 2 mil y 3 mil millones para la operación misma, que abarcaría de 10 a 15 años para tenerla en un buen nivel de producción”, puntualizó. (ÁNGEL AGUILAR)