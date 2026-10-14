Detiene Comisaría de Seguridad a seis por riña y daños en Lomas de Zapalinamé

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvo a cinco personas por riña y a uno más por daños a vehículo, hechos que quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales.

El detenido por daños es Dyrk Jesús «N», de 18 años de edad, mientras que los detenidos por riña son César Edmundo «N», Débani Susette «N», José Israel «N» y dos menores de 17 años.

Esta semana se difundieron videos en los que se observa a distintas personas peleando y arrojando piedras a vehículos estacionados afuera de una palapa ubicada en la calle San José, de la colonia Lomas de Zapalinamé.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes detuvieron a las seis personas probablemente involucradas.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. (El Heraldo de Saltillo)