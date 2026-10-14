Asista al octavo concierto de temporada de la Orquesta Metropolitana de Saltillo

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Cultura, invita a la población en general al octavo concierto de la temporada de la Orquesta Metropolitana de Saltillo, bajo la dirección artística de Natalia Riazanova, en el que participará la Compañía de Ópera de Saltillo para interpretar obras de Antonio Vivaldi y Joseph Haydn, con Alejandro Reyes-Valdés como director invitado.

El recital se llevará a cabo el próximo viernes 23 de octubre a las 8:00 de la noche, en la Catedral de Santiago Apóstol, con entrada gratuita para quienes estén interesados en asistir.

La directora del Instituto Municipal de Cultura, Mabel Garza Blackaller, señaló que este evento forma parte del Festival Ánimas del Desierto 2026, por lo que invitó a las y los saltillenses a asistir.

“Este atractivo concierto es uno de los múltiples eventos del Festival Ánimas del Desierto 2026, que se desarrollará del 22 de octubre al 3 de noviembre. La cartelera completa está en la página de Facebook del Instituto Municipal de Cultura”, señaló Garza Blackaller.

La primera parte del concierto estará dedicada al Stabat Mater, de Antonio Vivaldi, que tendrá como solista al contratenor Luis Pérez Karo, integrante de la Compañía de Ópera de Saltillo.

Posteriormente, será interpretada la monumental Missa in Angustiis, de Joseph Haydn, compuesta en 1798 y conocida también como Misa Lord Nelson, para la cual se incorporarán el coro y seis solistas de la Compañía de Ópera de Saltillo.

Mabel Garza Blackaller reiteró la invitación a las y los saltillenses, ya que se trata de una oportunidad para escuchar estas obras en vivo y en un recinto especialmente significativo como la Catedral de Saltillo.

Explicó que se trata de un programa especial que irá de la intimidad y el dramatismo del barroco de Vivaldi a la potencia coral y orquestal de Haydn. (El Heraldo de Saltillo)