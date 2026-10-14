Impulsan cultura de autocuidado emocional entre jóvenes del COBAC Ramos Arizpe

El Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC) plantel “Don Mario Gómez del Bosque”, ubicado en la colonia Analco de Ramos Arizpe, llevó a cabo una jornada de lectura guiada como parte de la estrategia nacional “El ABC de las Emociones”. Lo anterior con el propósito de fortalecer la salud mental de los jóvenes y brindarles herramientas para reconocer, comprender y expresar sus emociones.

El director de la institución educativa, Roberto Serrano Ayala, informó que esta actividad permitió generar un espacio de diálogo y reflexión entre los estudiantes, quienes participaron en la lectura de la obra “El diario de Alejandro González Luengas”, cuyo contenido fue utilizado para abordar la importancia del bienestar emocional y la manera en que los adolescentes enfrentan diferentes situaciones de su vida cotidiana.

“Buscamos que nuestros alumnos comprendan la importancia de identificar lo que sienten y aprendan a expresar sus emociones de manera adecuada. La salud mental es fundamental en esta etapa de sus vidas, por eso queremos que encuentren en nuestra institución un espacio de confianza donde puedan reflexionar y sentirse escuchados”, expresó.

La jornada se desarrolló en el marco de la Estrategia Nacional de Salud Mental para las y los Jóvenes, impulsada en Coahuila bajo las directrices del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, y la subsecretaria de Educación Media Superior, Xanin García Posada, con la finalidad de fortalecer el desarrollo socioemocional de la comunidad estudiantil.

Durante la actividad, los jóvenes tuvieron la oportunidad de compartir sus reflexiones a partir de la lectura, favoreciendo el intercambio de ideas sobre el reconocimiento de las emociones, la empatía y la importancia de contar con herramientas que les permitan afrontar situaciones de estrés, preocupación o dificultades personales.

“Como docentes y autoridades educativas tenemos la responsabilidad de acompañar a nuestros jóvenes no solamente en su preparación académica, sino también en su desarrollo personal. Estas actividades nos ayudan a fortalecer la comunicación con ellos y a fomentar una cultura de respeto, empatía y autocuidado dentro y fuera de las aulas”, señaló el director del plantel.

Finalmente, Serrano Ayala destacó la importancia de incorporar actividades relacionadas con la educación socioemocional en la formación de los estudiantes del COBAC Ramos Arizpe, al considerar que el bienestar psicológico constituye un elemento esencial para su desempeño escolar, sus relaciones personales y la construcción de un proyecto de vida saludable. (EDUARDO SERNA).