Unen esfuerzos CIJ y Club Rotario de Ramos Arizpe para prevenir adicciones en estudiantes

Con el fin de prevenir el consumo de drogas y fortalecer el bienestar emocional de los adolescentes, el Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Ramos Arizpe, en colaboración con el Club Rotario de Ramos Arizpe, desarrolló una jornada de orientación dirigida a estudiantes de secundaria del Colegio Cosmo, donde se abordaron temas relacionados con la salud mental, el autocuidado y la importancia de reconocer y expresar las emociones.

Aída García Charles, trabajadora social del CIJ Ramos Arizpe, destacó la importancia de acercar este tipo de actividades a las instituciones educativas, debido a que la adolescencia representa una etapa en la que los jóvenes enfrentan cambios emocionales, presiones sociales y situaciones que pueden influir en sus decisiones, por lo que resulta fundamental brindarles información y herramientas preventivas.

“Es muy importante que nuestros adolescentes sepan que no están solos y que siempre habrá alguien dispuesto a escucharlos. Muchas veces atraviesan situaciones emocionales que no saben cómo expresar y, si no encuentran orientación, pueden buscar alternativas que ponen en riesgo su salud. Por eso queremos acercarnos a las escuelas, escucharlos y brindarles herramientas para tomar mejores decisiones”, expresó García Charles.

Durante la jornada, los estudiantes participaron en una conferencia impartida por Andrea Dena, del CIJ, quien compartió conocimientos relacionados con la salud mental durante la adolescencia y la importancia del autocuidado. La actividad permitió generar un espacio de aprendizaje y reflexión sobre las emociones, la autoestima y la necesidad de mantener relaciones saludables dentro y fuera del entorno escolar.

Asimismo, la trabajadora social enfatizó que las estrategias de prevención deben involucrar tanto a las instituciones educativas como a las familias y organizaciones de la sociedad civil, ya que la atención a la salud emocional constituye un elemento importante para reducir factores de riesgo relacionados con las adicciones y otras conductas que pueden afectar el desarrollo de los jóvenes. (El Heraldo de Saltillo)