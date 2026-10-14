Alumnos de la UTC fortalecen su formación científica con prácticas en el CINVESTAV

Con el propósito de fortalecer la preparación académica de sus estudiantes y acercarlos a los avances científicos y tecnológicos, la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) llevó a cabo una jornada de actividades especializadas en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV), en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Nanotecnología.

En esta experiencia participaron alumnos de primero y cuarto cuatrimestre de la carrera de Nanotecnología, quienes tuvieron la oportunidad de complementar los conocimientos adquiridos en las aulas mediante prácticas especializadas, orientadas a familiarizarlos con los procesos de investigación y las aplicaciones de esta disciplina científica.

El rector de la UTC, Sergio Guadarrama Cortez, destacó la importancia de impulsar este tipo de actividades, al considerar que el contacto directo con instituciones dedicadas a la investigación permite ampliar las perspectivas profesionales de los jóvenes y despertar su interés por el desarrollo de nuevas tecnologías.

“Buscamos que nuestros estudiantes no solamente reciban conocimientos dentro de las aulas, sino que también tengan la oportunidad de conocer cómo se desarrolla la investigación científica. Estas experiencias son fundamentales para fortalecer su preparación y motivarlos a seguir explorando las posibilidades que ofrece la nanotecnología”, expresó el rector.

Durante la visita, los universitarios estuvieron acompañados por la doctora Leticia Arizbeth Ramírez Mendoza, quien brindó seguimiento a las actividades académicas realizadas en el centro de investigación, favoreciendo el acercamiento de los estudiantes a entornos especializados y al trabajo científico.

Guadarrama Cortez señaló que la carrera de Nanotecnología representa una oportunidad importante para la formación de profesionistas capaces de incorporarse a sectores relacionados con la innovación, la investigación y el desarrollo industrial, particularmente ante la creciente demanda de personal especializado en nuevas tecnologías.

“Queremos que nuestros jóvenes comprendan que tienen la capacidad de participar en proyectos científicos de gran relevancia. Desde la Universidad

Tecnológica de Coahuila seguiremos promoviendo actividades que fortalezcan sus habilidades y les permitan visualizar las oportunidades que tendrán en su futuro profesional”, manifestó.

Finalmente, el directivo reiteró su compromiso de continuar impulsando experiencias de aprendizaje fuera de las aulas, mediante la vinculación con centros de investigación que contribuyan a consolidar una formación académica integral y a despertar el interés de las nuevas generaciones por la ciencia y la innovación tecnológica. (EDUARDO SERNA).