Realizará DIF Saltillo “Brigada Rosa” para mujeres este 27 de octubre en el MUDE

Habrá servicios de salud y otras actividades

El director del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña, informó que este 27 de octubre de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, tendrá lugar en instalaciones del Museo del Desierto el evento denominado “Brigada Rosa: puntadas de amor”, en el que se ofrecerán diferentes servicios de manera totalmente gratuita para las mujeres que acudan a esta actividad, tanto en el tema de salud como también de otros tipos.

Se informó que entre estos servicios está la entrega gratuita de prótesis de mama artesanales, mastografías y pruebas de papanicolau, toma de presión arterial y glucosa, audiometría y entrega de aparatos auditivos, consulta médica, vacunación, corte de cabello, examen de la vista, atención dental y orientación en salud y prevención.

Además, habrá curso de maquillaje, aplicación de gelish y de pestañas, masajeroterapia, realización de peinados e información sobre prevención y detección oportuna del cáncer de mama y también las asistentes podrán participar en la rifa de atractivos regalos.

El directivo señaló que con esta brigada se busca cerrar con broche de oro el Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, dejando en las asistentes un mensaje de prevención y de autocuidado de su salud.

“Se trata de una actividad que realizaremos este 27 de octubre de la mano con el Instituto Municipal de las Mujeres en el que pondremos a disposición de las familias y sobre todo de las mujeres saltillenses esta brigada de servicios y atenciones enfocadas específicamente en esa población, el tema de salud es algo que está muy presente en las dinámicas del DIF Saltillo a través de los programas que ya son conocidos por las y los saltillenses”, señaló el director.

“También tendremos el tema de lentes, aparatos auditivos, el tema dental, consulta médica, toma de signos vitales, medición de glucosa y presión arterial, además de orientación jurídica, atención psicológica y el ofrecimiento de diferentes programas del DIF Saltillo sumados a esta parte de la concientización que se realiza este mes de octubre en el marco del Mes de la Prevención del Cáncer de Mama”, agregó. (ÁNGEL AGUILAR)