Recibe Susana Cepeda, colaboradora de El Heraldo de Saltillo, Premio de Periodismo Cultural de la UA de C

La columnista de El Heraldo de Saltillo obtuvo su segundo reconocimiento a través del periódico. Atribuyó el resultado a años de preparación, esfuerzo y experiencia, y destacó la responsabilidad de la ciudadanía para impulsar cambios en Coahuila

Con orgullo y satisfacción, Susana Cepeda Islas recibió este miércoles el Premio de Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre “Catón”, correspondiente a la vigésima séptima edición del certamen organizado por la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C).

La columnista de El Heraldo de Saltillo destacó que obtener este reconocimiento representa un honor, tanto por la distinción como por la oportunidad de colaborar con uno de los periódicos de referencia en la entidad, donde ha encontrado un espacio para compartir sus reflexiones con los lectores.

“Mucho orgullo y un honor poder participar, que me hayan dado un espacio en este importante periódico; ya es mi segundo premio con ellos y la verdad me llena mucho de satisfacción poder transmitirle algo al público que me lee”, expresó.

Cepeda Islas consideró que este logro es resultado de años de preparación, esfuerzo y experiencia adquirida en distintos ámbitos, factores que han contribuido a desarrollar su trabajo de análisis y reflexión sobre la realidad social.

La periodista también resaltó que, mediante sus columnas, busca compartir con los lectores sus observaciones sobre aquello que considera necesario cambiar y sobre las acciones que pueden contribuir al crecimiento de Coahuila.

En ese sentido, subrayó que la ciudadanía tiene una responsabilidad fundamental en la construcción de una mejor sociedad, pues cuenta con la capacidad de exigir resultados a sus autoridades y participar activamente en los asuntos públicos.

“Los ciudadanos tenemos mayor responsabilidad que las autoridades, porque además de que somos más, podemos exigir, tenemos esa capacidad de exigirles más”, afirmó.

El reconocimiento fue otorgado por su trabajo “Herederas de la dignidad”, ganador en la categoría de Columna, en el marco de la edición 27 del Premio de Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre “Catón”, certamen que reconoce la labor de quienes contribuyen a la difusión de la cultura y la reflexión sobre temas de interés social en Coahuila.

En la entrega de los galardones en el que se reconoció a periodistas en categorías como Prensa Escrita, Radio, Televisión y Trayectoria, participaron Octavio Pimentel Martínez, rector de la UA de C; Diego Rodríguez Canales, subsecretario de Gobierno de Coahuila y titular de Comunicación Institucional; Sergio Humberto Arévalo Aguirre, coordinador de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad; Armando Fuentes Aguirre “Catón” y Leticia Rodarte Rangel, secretaria de Cultura de Coahuila. (TEXTO: OMAR SOTO / FOTO: MARIANA FALCÓN)