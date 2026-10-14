Aprueban diputados de Morena megadeuda para el país

La deuda aumentará en alrededor de 4 billones de pesos, cifra que convierte al Gobierno de Sheinbaum en el que más de ha endeudado en sus primeros tres años

Ciudad de México.- Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron un nuevo aumento a la deuda que, entre diciembre de 2024 y agosto de 2026, ha aumentado 2.7 billones de pesos.

Con 331 votos a favor, incluidos los emecistas de Nuevo León, Eduardo Gaona y Miguel Ángel Sánchez Rivera, y 118 en contra, la mayoría avaló en lo general la Ley de Ingreso de la Federación que considera para 2027 ingresos por 10.6 billones de pesos, de los cuales 9.16 billones serán ingresos presupuestarios y 1.7 billones de pesos deuda.

«Se autoriza al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública y para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2027, un monto de endeudamiento neto interno hasta por 1 billón 700 mil millones de pesos», señala.

Con el monto autorizado para el próximo ejercicio fiscal, la deuda aumentará en alrededor de cuatro billones de pesos, una cifra que, de acuerdo con diputados de la Oposición, convierte al actual en el Gobierno con el endeudamiento más alto en sus primeros tres años.

El priista Jericó Abramo advirtió que México está pidiendo deuda para pagar el costo financiero de la misma, que en los últimos años se multiplicó.

Con letreros con la leyenda «Solución al IMSS», detalló que, en 2018, el costo financiero de la deuda fue de 615 mil millones de pesos, en 2023 brincó a un billón 79 mil millones de pesos, en 2024 fue de un billón 150 mil millones de pesos y, según la Ley de Ingresos de la Federación 2027, para ese año llegaría a 1.67 billones de pesos.

«¡Fuera máscaras! 1.7 billones de techo de deuda viene planteado en este paquete de ingresos para pagar 1.67 billones de pesos de la tarjeta de crédito. Estamos pidiéndole prestado al banco para pagarle los intereses a la tarjeta de crédito. Estamos pidiendo prestado para pagar la despensa», advirtió.

La emecista Gloria Núñez indicó que la deuda aprobada para el próximo ejercicio fiscal incrementará ésta al 55 por ciento del PIB, como resultado de un gasto superior a los ingresos del país.

«Cuando Morena llegó a la Presidencia, en 2018, la deuda se encontraba alrededor del 44 por ciento del PIB. Lo anterior desmiente totalmente el mito de la disciplina fiscal, ya que los Gobiernos de Morena han endeudado a México a un ritmo de 2 mil 665 millones de pesos por día. Escúchese bien, 2 mil 665 millones de pesos por día, calculándose que cada mexicana y mexicano debemos aproximadamente, en promedio, 142 mil pesos», sostuvo.

Advirtió que seguir recurriendo a la deuda puede deteriorar la calificación crediticia del país.

Tras calificar la deuda de los últimos tres años como sin precedentes, la panista Eva María Vázquez advirtió que la deuda no ha servido para desarrollar infraestructura, mejorar los servicios de salud, atender a las familias afectadas por huracanes e inundaciones o para promover la competitividad el país.

«Cerca de 1.6 billones de pesos destinados al costo financiero de la deuda. Endeudarse para pagar lo que ya debemos. ¿Y cuánto queda para resolver los problemas de la gente? Para rescatar servicios de salud, para apoyar a las familias, por ejemplo, de Ensenada e iguana afectadas por huracanes e inundaciones como la tormenta tropical Rachel, que azotó en días recientes nuestra entidad», señaló.

«Eso es lo que necesitamos saber, porque la deuda debe convertirse en infraestructura y bienestar, no en una deuda más grande que los mexicanos tengamos que pagar».

Sin referirse a la deuda, la diputada de Morena, Ana Elizabeth Ayala, indicó que seis de cada 10 pesos proyectados como gasto para 2027, provendrán de la recaudación tributaria.

Recordó que los ingresos totales previstos para el próximo ejercicio fiscal ascienden a 10 billones 636 mil millones de pesos, de los cuales, 6 billones 263 mil millones provienen de la recaudación de impuestos.

«Estas cifras muestran la importancia que tiene el sistema tributario para financiar las responsabilidades del Estado y, sobre todo, la necesidad de fortalecer la recaudación mediante una mayor eficiencia administrativa y el combate a la evasión fiscal», dijo. (AGENCIA REFORMA)