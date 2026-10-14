Arranca Manolo el Rodeo Saltillo en el nuevo recinto Expo Coahuila

Del 15 al 18 de octubre reunirá música, tradición, actividad ganadera y entretenimiento para miles de visitantes, teniendo como escenario un complejo con instalaciones renovadas que abre sus puertas por primera vez para recibir este emblemático evento

El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la inauguración del Rodeo Saltillo 2026 que, del 15 al 18 de octubre, reunirá música, tradición, actividad ganadera y entretenimiento para miles de visitantes, teniendo como escenario Expo Coahuila, un complejo con instalaciones renovadas que abre sus puertas por primera vez para recibir este emblemático evento.

«¡Ya quedó inaugurada Expo Coahuila! Un gran proyecto de desarrollo económico, turístico y social para llevar a cabo eventos de talla nacional e internacional. Y qué mejor que arrancar con el Rodeo Saltillo, el rodeo número uno de México. Para este fin de semana tendremos un 90 por ciento de ocupación hotelera y cientos de millones de derrama económica. Además de algo muy importante: las familias coahuilenses tendrán un espacio recreativo de primer mundo. Seguimos llevando a Saltillo y Coahuila al siguiente nivel», destacó el gobernador Manolo Jiménez.

Con una inversión superior a los 270 millones de pesos, Expo Coahuila representa una de las obras de infraestructura más importantes de la presente administración estatal, al contar con espacios diseñados para albergar acontecimientos de gran formato, con capacidad para proyectar a Saltillo como sede de encuentros nacionales e internacionales y generar oportunidades para el turismo y la economía regional.

Durante la inauguración, el mandatario estatal destacó la importancia de fortalecer la infraestructura y promover eventos que pongan en alto las tradiciones, la cultura y el potencial de Coahuila, al tiempo que contribuyen a la generación de empleos y a la actividad económica de los distintos sectores.

El Rodeo Saltillo se ha consolidado como una celebración que distingue la identidad de la capital coahuilense y que reúne lo mejor de la cultura vaquera del norte de México. En esta edición, la nueva sede permitirá ofrecer una experiencia que combina competencias deportivas, espectáculos artísticos, exposiciones especializadas y actividades para todas las edades.

En su intervención, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó el potencial turístico de Coahuila y reconoció la manera en que el estado ha impulsado sus tradiciones, Pueblos Mágicos, nuevas rutas y eventos de alto impacto para atraer a visitantes nacionales y extranjeros.

Durante la inauguración de la Expo Coahuila, expresó su entusiasmo por conocer Saltillo y resaltó que recintos como este generan experiencias turísticas, derrama económica y prosperidad para las familias, al beneficiar a comercios, emprendedores y sectores como el gastronómico y enológico.

Felicitó al gobernador Manolo Jiménez Salinas por impulsar espacios que fortalecen la identidad, la cultura y las tradiciones de Coahuila, y que posicionan a Saltillo como un destino para el entretenimiento y el turismo.

La programación contempla competencias en la Arena Ocho Segundos, exposiciones ganaderas, actividades familiares y una amplia oferta gastronómica en la zona Smoke & Grill, además de una cartelera musical con artistas nacionales e internacionales.

Entre los artistas anunciados para esta edición se encuentran Pesado, La Casetera, Julión Álvarez, Costumbre, Banda El Recodo, Sólido, Brett Young y Heartland, quienes forman parte de una oferta musical dirigida a distintos públicos.

También se contemplan actividades estratégicas para el sector pecuario, entre ellas la Convención Nacional Ganadera, la Expo Gan Coahuila y la Exposición Nacional Angus, que permitirán mostrar la calidad genética, la competitividad y el potencial productivo de la ganadería coahuilense.

La apertura de Expo Coahuila marca una nueva etapa para la realización de grandes eventos en Saltillo, al ofrecer instalaciones renovadas que amplían las posibilidades para recibir espectáculos, encuentros empresariales y actividades de alcance nacional e internacional.

El gobernador Manolo Jiménez ha señalado que Coahuila cuenta con condiciones para vivir, invertir, trabajar y hacer turismo, y que la coordinación entre sociedad, iniciativa privada y gobierno es fundamental para seguir impulsando el desarrollo de sus regiones.

Con el inicio del Rodeo Saltillo 2026, Saltillo abre las puertas de sus nuevas instalaciones para recibir a familias y visitantes en cuatro días de música, tradición y entretenimiento, fortaleciendo su proyección turística y reafirmando el valor de las raíces que distinguen a Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)