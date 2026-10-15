El plomo causa más de 3.5 millones de muertes al año y la OMS alerta por falta de controles

Solo la mitad de los países tiene controles legalmente vinculantes sobre la pintura con plomo. La OMS pide “actuar en origen” y prepara un plan global y un paquete técnico para 2027, mientras refuerza la capacidad de laboratorio en Brasil, India, Nepal y seis países africanos. “La intoxicación por plomo no debería estar robando el potencial de los niños en 2026”, advierte la agencia.

Ginebra, Suiza.- El plomo causa más de 3.5 millones de muertes anuales en todo el mundo y afecta a cientos de millones de niños, pero menos de la mitad de los países cuenta con controles legalmente vinculantes sobre la pintura con plomo, según la última evaluación global de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La agencia ha pedido este miércoles a los países que aceleren las medidas para prevenir la exposición a este metal, una amenaza “generalizada pero prevenible”, en el marco de la Semana Internacional de Prevención de la Intoxicación por Plomo 2026.

“La intoxicación por plomo no debería estar robando el potencial de los niños en 2026”, declaró Bruce Gordon, director interino del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Una Sola Salud de la OMS. “Sabemos de dónde vienen muchas exposiciones y sabemos cómo prevenirlas. Los países deben ahora actuar en origen, eliminando el plomo de los productos y los entornos antes de que llegue al torrente sanguíneo de un niño”.

Sin nivel seguro de exposición

El plomo es especialmente peligroso para los niños porque sus cerebros y sistemas nerviosos en desarrollo son muy vulnerables a sus efectos tóxicos.

La exposición puede producirse a través de la pintura, los utensilios de cocina, los cosméticos, las especias, el reciclaje informal y la contaminación industrial, entre otras fuentes. No existe un nivel seguro de exposición al plomo, e incluso una exposición relativamente baja puede causar daños irreversibles.

La intoxicación por plomo afecta a múltiples órganos y contribuye a problemas de salud como enfermedades cardiovasculares y renales en adultos y daños irreversibles en el cerebro, la salud y el desarrollo de los niños.

Incluso niveles bajos de exposición pueden tener consecuencias para toda la vida, incluidas afectaciones al aprendizaje, el comportamiento y la salud general. Como los síntomas pueden no ser visibles de inmediato, muchos casos pasan desapercibidos hasta que ya se ha producido un daño significativo.

Un plan global y un paquete técnico

Los Estados miembros de la OMS han reconocido la exposición al plomo como una preocupación de salud pública acuciante y han encargado a la agencia el desarrollo de un Plan de Acción Global sobre Mitigación del Plomo, que se presentará a la Asamblea Mundial de la Salud en 2027.

La OMS también lanzará ese año el Paquete Técnico PREVENT sobre Prevención de la Intoxicación por Plomo, que ofrecerá a los países orientación práctica para identificar las fuentes prioritarias de exposición, determinar qué intervenciones pueden tener mayor impacto, reforzar y aplicar las regulaciones y hacer seguimiento de los progresos.

El año pasado, la OMS se unió a sus socios en la Iniciativa de Prevención de la Intoxicación por Plomo para construir y mejorar la capacidad de laboratorio para realizar pruebas de niveles de plomo en sangre, lo que permite una vigilancia eficaz y la detección temprana de la exposición. El refuerzo de capacidades y el apoyo técnico se implementarán en Brasil, cinco estados de la India, Nepal y seis países del África subsahariana: Etiopía, Ghana, Malaui, Ruanda, Sudáfrica y la República Unida de Tanzania.

El tema de la Semana Internacional de Prevención de la Intoxicación por Plomo de este año, “De la detección a la prevención”, subraya la necesidad urgente de políticas más sólidas, una mejor aplicación de las normas de seguridad y una mayor concienciación pública para eliminar los peligros del plomo en su origen. (ONU NOTICIAS)