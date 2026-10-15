Defiende Sheinbaum crecimiento económico

Ciudad de México.- Ante los señalamientos sobre el bajo crecimiento de la economía mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el desempeño del país y aseguró que la inversión en infraestructura, vivienda y producción de componentes electrónicos permitirá mantener una tendencia positiva.

En la mañanera, la mandataria presentó cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según las cuales México registró un crecimiento de 1.4 por ciento en el segundo trimestre de 2026, frente al promedio de 0.7 por ciento de los países integrantes del organismo.

“Como recientemente se ha dicho que México no crece, que está muy mal, que es importante mostrarles esta gráfica”, afirmó.

Sheinbaum señaló que el país se ubicó por encima de economías como Colombia, Turquía, Polonia, Canadá, Estados Unidos y Japón, en un contexto internacional marcado por los aranceles impuestos por el Presidente Donald Trump y el encarecimiento de los combustibles.

Atribuyó el desempeño económico a la construcción de vivienda pública y privada, carreteras, puertos, ferrocarriles y otros proyectos de infraestructura, así como al crecimiento de la industria electrónica vinculada con la inteligencia artificial en Estados Unidos.

“Hay muchas plantas en México que están creciendo para la producción de diversos elementos electrónicos y otros sectores, incluso el automotriz tuvieron un, en algunos casos, estancamiento de algunas empresas, otras disminución por los aranceles de Estados Unidos y que hoy se están recuperando”, sostuvo.

La presidenta también destacó que, de acuerdo con el INEGI, la actividad industrial aumentó 0.6 por ciento mensual en agosto y 3.6 por ciento respecto del mismo mes de 2025.

“Por eso mi optimismo, que vamos bien y lo que estamos haciendo, el Plan México, impulso a la infraestructura, pues nos está ayudando de manera importante”, expresó.

Sheinbaum sostuvo que el crecimiento económico, por sí mismo, no permite medir las condiciones de bienestar de la población y defendió la política de incrementos salariales y programas sociales.

“El crecimiento sin distribución de la riqueza, pues no necesariamente beneficia a la población”, afirmó.

La mandataria presentó además cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), según las cuales México contribuyó con el 60 por ciento de la reducción de la población en situación de pobreza de América Latina durante 2024. (AGENCIA REFORMA)