Papa León XIV retoma sus actividades desde el hospital tras cirugía pulmonar

Roma, Italia.- El papa León XIV retomó parte de sus actividades de trabajo desde el Hospital Gemelli de Roma, donde permanece internado tras la cirugía para extirparle un tumor maligno en el pulmón derecho. El Vaticano reportó que su recuperación avanza favorablemente y que continúa bajo supervisión médica.

A dos días de la intervención, el pontífice ha mostrado una evolución posoperatoria satisfactoria, con resultados favorables en sus primeros estudios de control. Además, comenzó ejercicios de fisioterapia respiratoria y ha podido caminar por su habitación, mientras recupera de manera gradual sus actividades habituales.

La operación permitió retirar el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se encontraba un adenocarcinoma, un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares de determinados tejidos. Los médicos mantienen al Papa en observación para evaluar su recuperación y determinar si requiere algún tratamiento adicional.

Pese a permanecer hospitalizado, León XIV ha retomado algunas tareas relacionadas con el gobierno de la Iglesia católica. Su agenda pública continúa suspendida mientras avanza su recuperación, y el Vaticano prevé que permanezca ingresado alrededor de una semana.

El estado de salud del pontífice también será determinante para definir si podrá realizar su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, programado del 6 al 17 de noviembre. Hasta el momento, no se ha confirmado ningún cambio en las fechas de la gira.

León XIV, de 71 años, informó el domingo pasado que los médicos habían detectado un nódulo pulmonar y recomendado su extracción. La intervención se realizó el martes 13 de octubre en el Hospital Gemelli, uno de los centros médicos de referencia en Roma. (El Heraldo de Saltillo)