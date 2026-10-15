Chivas presenta jersey inspirado en la charrería

Guadalajara, Jalisco.- Chivas ha presentado su tercer uniforme con un diseño diferente a lo convencional.

La tercera vestimenta de Chivas de la temporada 2026-2027 se enfoca en una de las grandes tradiciones de México que es la charrería, considerado el deporte nacional que lo representa a nivel mundial.

El jersey se asemeja a los típicos trajes de charros en color negro combinado con vivos en dorado y con el escudo antiguo de Chivas que se diseñó en 1908 con las letras C y G que ya ha sido utilizado en otras camisetas conmemorativas.

De esta forma, en una campaña llamada Herencia Sagrada, la marca Nke busca combinar a dos elementos representativos del nacionalismo mexicano como la charrería y Chivas para ofrecer una variante a sus aficionados.

“La construcción del uniforme está diseñada para favorecer la circulación del aire alrededor del cuerpo y evitar que la tela se adhiera a la piel. Los elementos gráficos se integran directamente en el tejido, en lugar de aplicarse sobre su superficie, lo que contribuye a mantener la transpirabilidad y las propiedades de rendimiento del jersey”, señala el comunicado de Chivas sobre las características especiales del uniforme.

Los fans de las Chivas podrán adquirir el nuevo jersey a partir del próximo 20 de octubre con acceso anticipado en Nike.com y Nike app, Nike Andares y Tienda Chivas Estadio AKRON. La vestimenta estará a la venta al público en general el 26 de octubre en tiendas Nike seleccionadas, Tienda Chivas Plaza del Sol, y canales seleccionados en Estados Unidos. (AGENCIA REFORMA)