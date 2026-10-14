Persisten corrupción e impunidad en México; advierte investigador de la UA de C

Víctor Manuel Sánchez Valdés señaló que contrario a lo señalado por el ex presidente Andrés López, la corrupción continúa como un problema sistémico en el país, ante la falta de mecanismos eficaces para combatirla y la aplicación desigual de la ley, lo que puede derivar en daños al patrimonio público

México se encuentra lejos de erradicar la corrupción, debido a que persisten condiciones de impunidad, una aplicación desigual de la ley y la falta de mecanismos efectivos para sancionar las irregularidades, advirtió Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C).

Lo anterior, luego de la reparación, a través de un vídeo que circula en redes sociales, del ex presidente de la República, Andrés López, en el que asegura que la corrupción en el país ya no existe. En este tenor, el entrevistado señaló que uno de los principales problemas del sistema de justicia mexicano es que la ley no se aplica de la misma manera para todas las personas, pues mientras algunos actores pueden enfrentar investigaciones y persecuciones judiciales, otros reciben un trato más flexible dependiendo de su cercanía con quienes ejercen el poder.

“Uno de los grandes problemas que tiene México es el tema de la impunidad, es decir, que la ley no se aplica por igual a todo el mundo”, expuso.

Sánchez Valdés consideró que esta situación representa un obstáculo para el funcionamiento de las instituciones, ya que un sistema de justicia debe garantizar que cualquier persona que cometa una falta sea investigada y, en su caso, sancionada, sin importar su afiliación política o posición dentro del gobierno

“La corrupción es una cuestión del día a día en nuestro país; lamentablemente, es uno de los lastres que venimos arrastrando y ejemplos sobran de forma cotidiana”, expresó.

Morena no cumplió

No obstante, sostuvo que, desde su perspectiva, la llegada de Morena al Gobierno Federal no ha reducido la corrupción y afirmó que existen situaciones en las que esta práctica llega a tolerarse de manera sistemática.

Como ejemplo de la necesidad de investigar posibles irregularidades, mencionó señalamientos relacionados con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, particularmente por la asignación de contratos públicos. El investigador subrayó que las posibles anomalías en este tipo de operaciones deben esclarecerse mediante investigaciones exhaustivas, sin que ello implique dar por acreditada la comisión de un delito.

Finalmente, Sánchez Valdés explicó que las consecuencias de la corrupción pueden trascender el ámbito político y administrativo, pues si se comprueban fraudes relacionados con contratos públicos, el daño al patrimonio del Estado puede reducir los recursos disponibles para obras de infraestructura, programas sociales y otros servicios destinados a la población. (OMAR SOTO)