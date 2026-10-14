Candidatos deben demostrar su compromiso con la ciudadanía: Diego Rodríguez

El subsecretario de Gobierno y titular de Comunicación Institucional, pidió a quienes aspiren a cargos públicos privilegiar las necesidades de la población y sostuvo que la ciudadanía evaluará sus propuestas y trayectorias

De cara al proceso electoral 2026-2027 para renovar las alcaldías de Coahuila y diputaciones federales, Diego Rodríguez Canales, subsecretario de Gobierno y titular de Comunicación Institucional en Coahuila, llamó a los actores políticos a colocar el bienestar de la población por encima de sus intereses partidistas y presentar propuestas enfocadas en la seguridad, el desarrollo y la calidad de vida de los coahuilenses.

El funcionario señaló que, independientemente del partido al que pertenezcan, quienes busquen ocupar un cargo público deben asumir el compromiso de trabajar por el estado y responder a las necesidades de la ciudadanía. Reconoció que existen perfiles que, en lugar de privilegiar las propuestas, se han concentrado en la confrontación política.

“Yo quiero pensar que todos van a poner en esta campaña por enfrente de cualquier decisión a nuestro estado y al verdadero bienestar de nuestra comunidad”, expresó.

Rodríguez Canales sostuvo que los resultados de los procesos electorales anteriores en esta entidad, reflejan las preferencias ciudadanas respecto al modelo de gobierno que desean para Coahuila, particularmente en temas como seguridad, desarrollo y calidad de vida.

En otro tema, se refirió a las manifestaciones de trabajadores del sector salud por las condiciones laborales y las carencias de medicamentos, materiales de curación e infraestructura en instituciones médicas bajo la jurisdicción del Gobierno Federal. Al respecto, dijo que el Gobierno de Coahuila es respetuoso de estas expresiones y reconoció la preocupación que generan entre la población.

“Vemos hoy la prensa nacional en la portada el tener manifestaciones en todas las ciudades principales de nuestro país, naturalmente genera algo de inestabilidad y preocupación, definitivamente, y por eso nuestra solidaridad también para todos los trabajadores, en este caso, de la rama del sector salud”, declaró. (OMAR SOTO)