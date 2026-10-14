Gabriel Elizondo rechaza ley catastral que podría golpear el bolsillo de los coahuilenses

El senador por Coahuila advirtió que la nueva ley podría abrir la puerta a aumentos en el predial y anunció su voto en contra

Ciudad de México.- Con el objetivo de proteger la autonomía municipal, los recursos públicos y el patrimonio de las familias mexicanas, el senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, anunció su voto en contra de la Ley de Fortalecimiento y Homologación Catastral, al considerar que establece nuevas responsabilidades de modernización, digitalización y capacitación para los ayuntamientos sin garantizar los recursos necesarios para su implementación.

“La Federación no puede seguir imponiendo obligaciones y dejando solos a los municipios con los gastos. Cuando uno viene de un municipio pequeño como Villa Unión, sabe lo que cuesta hacer rendir cada peso para llevar agua a las familias, mantener las calles iluminadas y garantizar los servicios públicos. Estamos a favor de modernizar, pero no podemos seguir centralizando las decisiones sin garantizar los recursos para cumplir lo que aquí se aprueba”, expresó el legislador durante su intervención en el Senado de la República.

Elizondo Pérez destacó desde tribuna que, en Coahuila, bajo el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se impulsa el trabajo coordinado con los municipios para atender las necesidades de la población. Asimismo, advirtió que, aunque la legislación no contempla un incremento directo al impuesto predial, una eventual modificación de los valores catastrales podría traducirse en incrementos en este impuesto, dependiendo de las disposiciones fiscales de cada municipio, afectando la economía y el patrimonio de las familias. (El Heraldo de Saltillo)