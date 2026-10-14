EL QUE ENTENDIÓ, ENTENDIÓ

A estas alturas del partido, todo mundo sabe en Coahuila que, cuando DIEGO RODRÍGUEZ CANALES acude a un evento en representación de MANOLO JIMÉNEZ, es cómo si el propio gobernador estuviera presente. Así ocurrió este miércoles cuando el subsecretario general de Gobierno y Comunicación Institucional y mano derecha de Manolo lo representó en la entrega del Premio de Periodismo Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Y precisamente por eso, porque fue Diego quien lo dijo, es tan relevante la frase con la que cerró su discurso, justo después de reconocer con generosidad el trabajo del rector OCTAVIO PIMENTEL: “No nos cabe duda de que, en el futuro, la UAdeC seguirá por éste mismo rumbo, siempre pa´ delante, a pasos de gigante”. En vísperas de lo que viene, el mensaje está muy claro. El que entendió, entendió.

Y por cierto, el rector llegó al evento calzando botas vaqueras, listo para montar el toro que le avienten.

UNA FARSA ANUNCIADA

¿Tal cómo se esperaba, resultó ser un farsante el tal ARTURO DOMÍNGUEZ ARTEAGA, quien se la pasó mintiendo y engañando a todo mundo desde que presentó la propuesta para comprar Altos Hornos de México en 1 mil 400 millones de dólares, siendo que no tiene ni dónde caerse muerto. Lo más grave es el daño que la causó a las miles de familias que tenían la esperanza de que, con el producto de la venta, por fin pudieran cobrar la liquidación que les corresponde.

Eso ya se sabía y ya se esperaba, pero lo que todavía es un misterio es conocer quien o quienes y con qué objetivo son los que están detrás de éste pillo mentiroso. ¿ALONSO ANCIRA, el síndico de quiebra, el perverso de LÓPEZ OBRADOR, NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA, o alguien más? ¿Quién es el que lo ha venido utilizando y manipulando para simular una compra que no tiene las posibilidades de concretar? Porque queda claro que este pelele no está actuando sólo. Hay alguien detrás de él, que no se atreve a dar la cara.

La única esperanza ahora es que la juez a cargo del caso autorice a Cargill y Afirme integrar un consorcio para comprar a la empresa. Si no es así, difícilmente van a encontrar a alguien más dispuesto a hacerlo.

UNA DE NOTARIOS

En el gremio notarial causó mucha sorpresa e indignación un oficio que este martes les mandó el presidente del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Coahuila, FRANCISCO AGUIRRE SÁNCHEZ, para suscribir y respaldar obsequiosamente un punto de acuerdo que, apenas unas horas antes, había presentado en el Congreso el diputado local por MORENA Luís Jaime Ponce Ortíz, exhortando al secretario de Gobierno OSCAR PIMENTEL a instruir a la Dirección General de Notarías y al Instituto Registral y Catastral a supervisar, investigar y, en su caso, sancionar a los notarios que incumplan la ley en la materia, lo cual en la práctica ya ocurre, cómo se ha demostrado en muchos casos recientes en dónde algunos fedatarios han perdido su fiat y otros incluso están sujetos a procesos penales.

Más que presidente de los notarios, Aguirre Sánchez se presentó cómo vocero del diputado morenista. ¿Cuál es la prisa por responder en ese sentido a un punto de acuerdo, que ni siquiera tiene sustento ni razón de ser? Sólo él lo sabe, porque los agremiados, a los que supuestamente representa, ni siquiera lo alcanzaron a comprender.

OTRA MEGA DEUDA

Este miércoles, en la Cámara de Diputados, los legisladores de MORENA y sus aliados le aprobaron a la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM que el próximo año pueda contratar una nueva mega deuda por 1.7 billones de pesos, adicionales a los 2.7 billones que ha crecido la deuda durante su sexenio.

¿Para qué quiere ese dinero la presidenta? Para pagar el costo financiero de la deuda actual, la más grande en la historia de México cortesía de su antecesor, el irresponsable tabasqueño ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. El diputado JERICÓ ABRAMO lo explicó con peras y manzanas: en el 2027, el costo financiero (intereses) de la deuda va a ser de 1.67 billones de pesos. Con los 1.7 billones adicionales que MORENA autorizó, se alcanza apenas para pagar esos intereses.

«¡Fuera máscaras!”, dijo Jericó en su intervención en tribuna. “1.7 billones de techo de deuda viene planteado en este paquete de ingresos para pagar 1.67 billones de pesos de la tarjeta de crédito. Estamos pidiéndole prestado al banco para pagarle los intereses a la tarjeta de crédito. Estamos pidiendo prestado para pagar la despensa» señaló. Y aunque el priista tiene razón, tal cómo dijo Jesús en la cruz, consummatum est; es decir, ya no hay nada que hacer, porque la aplanadora morenista no tuvo empacho alguno en endilgarnos a los mexicanos una nueva mega deuda, que pesará como una losa para las generaciones futuras.

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