Suspenden temporalmente proceso para renovar la Rectoría de la Narro

Alberto Flores Olivas, presidente del Colegio Electoral de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, informó que la decisión responde a inconformidades de consejeros, maestros y alumnos por la falta de información y claridad en la selección de la terna de candidatos

El proceso para renovar la Rectoría de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) fue suspendido temporalmente, luego de que integrantes de la comunidad universitaria manifestaran inconformidades por la falta de información y claridad en la metodología utilizada para seleccionar la terna de aspirantes al cargo.

A través de un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, fechado este martes 13 de octubre, Alberto Flores Olivas, presidente del Honorable Colegio Electoral y actual rector de la Narro, informó que tomó la determinación después de analizar las solicitudes de consejeros universitarios, maestros y alumnos que pidieron aclaraciones sobre el procedimiento.

El documento señala que la elección de rector es un proceso de suma importancia para la institución, pues de su resultado dependerá el rumbo de la Universidad durante los próximos cuatro años. Por ello, Flores Olivas sostuvo que debe desarrollarse con orden, transparencia y participación de los distintos sectores de la comunidad universitaria.

De acuerdo con el comunicado, el 75 por ciento de los consejeros universitarios solicitó mayor información y aclaraciones sobre el proceso de selección de la terna de candidatos propuesta por el Consejo Directivo de la institución.

Asimismo, el presidente del Colegio Electoral indicó que 22 integrantes de la comunidad universitaria manifestaron su inconformidad con la selección de los aspirantes elegibles. De ese grupo, 17 señalaron como motivo principal la falta de información y claridad en el procedimiento.

Ante este escenario, Flores Olivas informó que, con fundamento en las facultades y obligaciones que le confieren la Ley Orgánica y el Estatuto Universitario, determinó suspender temporalmente el proceso de elección. También exhortó a los aspirantes a la Rectoría, quienes son Rosalinda Mendoza Villarreal, José Antonio González Fuentes y Guillermo Galván Gallegos, a esperar hasta que se reanude el procedimiento.

El comunicado precisa que ya fue enviado un oficio al Consejo Directivo para solicitar información y aclaraciones sobre la metodología empleada en la selección de la terna. La intención, agregó, es obtener una respuesta en el menor tiempo posible para retomar el proceso electoral. (OMAR SOTO)