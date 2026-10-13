Llegará inversión de más de 160 millones de dólares a Ramos Arizpe

Es una empresa peruana de transformación de polímeros que generará 500 nuevos empleos a mediados de 2027

Ramos Arizpe continúa atrayendo inversiones extranjeras con el anuncio de un nuevo proyecto industrial de capital peruano, que contempla una inversión superior a los 160 millones de dólares y la generación de aproximadamente 500 nuevos empleos, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien destacó que la empresa proyecta iniciar operaciones a mediados de 2027.

El edil dio a conocer que recientemente sostuvo un encuentro con empresarios provenientes de Perú, quienes se encuentran en la etapa final de negociaciones para adquirir terrenos dentro del Parque Industrial Santa María, donde pretenden establecer una planta especializada en la transformación de polímeros para la fabricación de empaques flexibles utilizados principalmente en la industria alimentaria.

Gutiérrez Merino explicó que la empresa tendrá una importante capacidad de producción, destinada principalmente al mercado de Estados Unidos y, en segundo término, al mexicano. Por las dimensiones de sus operaciones, el proyecto contempla aprovechar la infraestructura ferroviaria para recibir materias primas y distribuir productos terminados, además de utilizar el transporte terrestre para sus actividades comerciales.

Asimismo, señaló que los inversionistas han manifestado interés en establecer vínculos con universidades de la región, con la finalidad de impulsar la preparación de estudiantes y técnicos en áreas relacionadas con sus procesos industriales, facilitando la incorporación de profesionistas locales a las oportunidades laborales que generará la nueva planta.

Finalmente, el presidente municipal subrayó que esta inversión forma parte de los esfuerzos de diversificación económica impulsados en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, ante los desafíos que enfrenta actualmente el sector automotriz. (EDUARDO SERNA)