Se declara en Coahuila “El Rodeo” como Patrimonio Cultural Intangible

Con el objetivo de preservar y reconocer una de las tradiciones ecuestres más representativas de las familias coahuilenses, fue aprobado un decreto en ese sentido en el Congreso del Estado

El Congreso del Estado aprobó el decreto por el cual se declara “El Rodeo” como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Coahuila, con el objetivo de preservar y reconocer una de las tradiciones ecuestres más representativas de las familias coahuilenses.

La iniciativa presentada por el diputado Guillermo Ruiz Guerra y respaldada por diputadas y diputados de los grupos parlamentarios “Alianza Coahuila”, reconoce al rodeo no solamente como una disciplina deportiva o un espectáculo, sino como una manifestación cultural que reúne conocimientos, prácticas, habilidades y tradiciones ecuestres transmitidas de generación en generación.

Esta tradición forma parte de la historia del norte de México y en Coahuila mantiene un arraigo especial. Sus orígenes están vinculados con las labores ganaderas y con las habilidades de los vaqueros en la monta, el lazo, la doma y el trabajo con el ganado; llegando a consolidarse también como una disciplina competitiva.

Durante las últimas décadas el rodeo ha adquirido una importante presencia en distintos municipios de Coahuila, donde se realizan exhibiciones, competencias y eventos ecuestres como parte de ferias y celebraciones. Entre ellos se encuentran Saltillo, Ramos Arizpe, Parras de la Fuente, General Cepeda, San Buenaventura, Castaños, Piedras Negras y Sabinas.

Asimismo, destaca la importancia que estos eventos tienen para el turismo y la economía local, así como el impulso que el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha dado al rodeo y a las tradiciones que forman parte de la identidad de Coahuila.

Con esta declaratoria se promueve la protección del patrimonio cultural, el fortalecimiento de la identidad regional y la promoción de actividades que generan desarrollo comunitario y derrama económica para nuestro estado. (El Heraldo de Saltillo)