Nueva inversión de 2 mil 100 millones detona cientos de empleos

El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la inauguración de la expansión de Arcosa Meyer Utility Structures, con la puesta en marcha de Galva 61, una nueva planta galvanizadora que fortalece la capacidad industrial de la compañía

Castaños, Coah.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la inauguración de la expansión de Arcosa Meyer Utility Structures, con la puesta en marcha de Galva 61, una nueva planta galvanizadora que fortalece la capacidad industrial de la compañía, incorpora tecnología de punta y representa nuevas oportunidades de empleo y crecimiento para la región Centro-Desierto.

«Nuestra estrategia de diversificación económica para la región Centro sigue pa’delante. Estuvimos en Castaños inaugurando la expansión de Arcosa Industries de México, con una inversión de 2 mil 100 millones de pesos y cientos de nuevos empleos que fortalecen el desarrollo de esta región. La seguridad y la confianza en Coahuila permiten que más empresas sigan llegando, se queden y sigan creciendo en Coahuila», destacó el gobernador.

Jiménez Salinas reconoció la confianza de Arcosa en Coahuila y destacó que las condiciones de seguridad, el estado de derecho, la estabilidad laboral y el talento de las y los trabajadores han permitido consolidar a la entidad como un destino estratégico para la inversión y el desarrollo industrial.

“Cada vez que tenemos el anuncio de una inversión que representa nuevos empleos, es un día de fiesta, porque el empleo es la herramienta más poderosa que podemos darle a nuestra gente para salir adelante, tener un buen ingreso y realizar sus proyectos”, expresó.

Jiménez Salinas señaló que el crecimiento económico de Coahuila es resultado de la coordinación entre la iniciativa privada, la sociedad y los gobiernos, por lo que reiteró que su administración continuará siendo aliada de las empresas que apuestan por la entidad, generan empleos y contribuyen al bienestar de las familias.

“En Coahuila tenemos a las y los mejores trabajadores de este país. Por eso las empresas que llegan a nuestro estado tienen éxito. Aquí, en Castaños, en Monclova, en Frontera y en todo Coahuila, somos aliados de quienes quieren trabajar, emprender e invertir”, afirmó.

Por su parte, Doug Bryson, presidente de Arcosa, destacó que la expansión de Arcosa Meyer Utility Structures es resultado de más de dos años y medio de trabajo, en los que participaron 16 empresas y equipos de nueve países.

Señaló que la nueva instalación cuenta con tecnología de punta, suma más de 200 nuevos colaboradores y se convierte en la planta más grande de la compañía en Norteamérica. Añadió que la ampliación incrementa las capacidades de galvanizado para atender la demanda de sus clientes y abre una nueva etapa de crecimiento, con inversiones proyectadas en su red de instalaciones.

El secretario de Economía de Coahuila, Luis Eduardo Olivares Martínez, señaló que esta expansión refleja la confianza de las empresas en la entidad y las condiciones que ofrece para el desarrollo industrial, entre ellas la seguridad, el estado de derecho, la estabilidad laboral y la coordinación entre los sectores público y privado.

El gobernador reiteró que su administración mantendrá el trabajo coordinado con los sectores productivos y los municipios para impulsar nuevas inversiones, fortalecer la competitividad y generar mejores oportunidades para las familias coahuilenses.

Como parte de su gira de trabajo por Castaños, Manolo Jiménez Salinas puso en marcha el programa “En Equipo le Entramos”, con una inversión conjunta de 39.5 millones de pesos entre el Gobierno del Estado y el Municipio, destinada a mejorar la infraestructura urbana y los servicios públicos.

Las acciones incluyen pavimentación, recarpeteo, bacheo, rehabilitación de caminos, infraestructura hidráulica, agua potable, drenaje y recuperación de espacios públicos.

Entre los proyectos destaca la construcción de una cancha de futbol 11 y 7 en el espacio deportivo La Estación, con una inversión de 5.7 millones de pesos y una superficie de 5 mil 400 metros cuadrados, además de trabajos de rehabilitación en plazas, parques y techumbres.

El mandatario estatal señaló que este programa forma parte de la estrategia para fortalecer los servicios públicos en los 38 municipios de Coahuila, mediante la coordinación entre el Estado y los ayuntamientos, a fin de atender las necesidades prioritarias de la población y mejorar la calidad de vida de las familias.

La alcaldesa de Castaños, Jessica Isabel Sifuentes Zamora, agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por el respaldo brindado al municipio, tanto para impulsar el crecimiento industrial y la generación de empleos con la expansión de Arcosa Meyer Utility Structures, como para fortalecer la infraestructura y los servicios públicos a través del programa “En Equipo le Entramos”, que contempla una inversión conjunta de 39.5 millones de pesos.

Destacó que ambos proyectos representan oportunidades de desarrollo y bienestar para las familias, y reconoció que la coordinación entre el Gobierno del Estado, el Municipio y la iniciativa privada es fundamental para atender las necesidades de la población, atraer inversiones y construir un mejor futuro para Castaños y la región Centro-Desierto. (El Heraldo de Saltillo)